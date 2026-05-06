Ordenan la detención del financista cercano a “Chiqui” Tapia luego de no presentarse a la indagatoria por la causa Sur Finanzas

La Justicia solicitó la detención del financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. La medida fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a la indagatoria prevista ante el juez federal Luis Armella, en los tribunales de Lomas de Zamora.

Según trascendió, la ausencia de Vallejo agravó su situación procesal dentro del expediente. Desde su defensa habían argumentado que la Justicia aún no resolvió una apelación previa, motivo por el cual decidió no comparecer en la audiencia de este martes, que marcaba el inicio de una serie de 16 indagatorias previstas.

La investigación, impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona con colaboración de la Procelac, apunta a un presunto esquema financiero ilegal a través de la firma Sur Finanzas. De acuerdo con la hipótesis judicial, la empresa habría captado fondos, otorgado préstamos y administrado capitales al margen de la normativa vigente.

En ese contexto, los investigadores sospechan que el dinero entregado a clubes con dificultades económicas podría haber sido utilizado para maniobras de lavado de activos. Vallejo mantiene vínculos con dirigentes del fútbol argentino, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La causa sostiene además que la estructura habría generado ganancias mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas irregulares, para luego canalizar esos fondos a través de un entramado empresarial que les otorgaría apariencia de legalidad.

Vallejo está acusado de ser el presunto “jefe de una asociación ilícita” y de participar en maniobras de lavado de dinero vinculadas al manejo de fondos de clubes de fútbol. En paralelo, la Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento.

El expediente también incluye a su madre, Graciela Vallejo, quien se encuentra imputada en la causa y debía presentarse junto al empresario. Mientras tanto, la orden de detención marca un nuevo capítulo en una investigación que sigue sumando elementos y pone el foco en los vínculos entre el sistema financiero informal y el fútbol profesional.

Con información de medios y agencias

JIB