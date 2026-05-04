Preguntas y respuestas sobre el hantavirus, la infección que ya mató a tres personas en un crucero

Tres pasajeros de un crucero en el océano Atlántico fallecieron tras un presunto brote de hantavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote se ha registrado en el crucero polar MV Hondius, que navegaba entre Argentina y Cabo Verde.

La OMS afirmó que se había confirmado al menos un caso de hantavirus, con un paciente ingresado en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Dos de los fallecidos eran una pareja de los Países Bajos.

¿Qué es el hantavirus, el virus poco común que se sospecha que ha causado el brote en el crucero?

¿Qué es el hantavirus?

Los ortohantavirus, más conocidos como hantavirus, son un grupo de virus que se encuentran principalmente en roedores, pero que pueden infectar a los seres humanos. Según el profesor Adam Taylor, de la Universidad de Lancaster, existen al menos 38 especies reconocidas de hantavirus en todo el mundo, 24 de las cuales causan enfermedades en los seres humanos. Los roedores, como los ratones, las ratas y los topillos, son los reservorios naturales de estos virus.

El Dr. Yomani Sarathkumara, investigador postdoctoral de la Universidad de Queensland, afirmó que las infecciones por hantavirus son “realmente raras en humanos” y que, a menudo, en los países tropicales se diagnostican erróneamente como otras infecciones, como la leptospirosis, que también se transmite por animales.

¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus se transmiten a los seres humanos mediante la inhalación o el contacto con heces, orina y saliva de roedores infectados o, con menor frecuencia, a través de mordeduras y arañazos de animales contaminados.

“Las comunidades agrícolas de todo el mundo corren un mayor riesgo”, afirmó Sarathkumara, debido a la mayor probabilidad de exposición a roedores infectados.

El profesor asociado Vinod Balasubramaniam, virólogo molecular de la Universidad Monash de Malasia, señaló que los hantavirus son “típicamente una exposición ambiental relacionada con los roedores” y “no suelen transmitirse fácilmente de persona a persona como ocurre con la gripe o la COVID-19”.

Existen dos linajes principales de hantavirus: los hantavirus del Viejo Mundo y los hantavirus del Nuevo Mundo.

Los hantavirus del Viejo Mundo se encuentran en Europa y Asia; entre ellos se incluyen el hantavirus Puumala, el virus Hantaan y el virus Seúl. En los seres humanos, suelen causar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), que afecta a los riñones. Los síntomas pueden incluir fuertes dolores de cabeza, dolor de espalda y abdominal, fiebre y posible daño renal.

Los hantavirus del Nuevo Mundo se encuentran en América y suelen causar el síndrome pulmonar por hantavirus. El tipo más común en Sudamérica es el virus Andes, que se transmite principalmente por la rata pigmea de cola larga.

“Los hantavirus del Nuevo Mundo causan un síndrome pulmonar que progresa muy rápidamente e insuficiencia respiratoria”, afirmó Balasubramaniam. En las primeras fases, la infección puede provocar síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, fatiga y dolores musculares, lo que hace que “el diagnóstico precoz sea realmente difícil”, señaló.

En marzo de 2025, se descubrió que Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, había fallecido en su domicilio de Santa Fe, Nuevo Médico, Estados Unidos, a causa del síndrome pulmonar por hantavirus. Su marido, que era dependiente por padecer Alzheimer, murió después por la falta de atención.

Los hantavirus pueden tener largos periodos de incubación, de entre una y ocho semanas, señaló Balasubramaniam.

Según Taylor, “un pequeño número de estudios ha documentado la transmisión entre humanos de la cepa Andes en Sudamérica, pero una revisión sistemática de la investigación no encontró pruebas suficientes de transmisión entre humanos”.

¿Cómo se produjo el brote de hantavirus en el crucero?

La OMS indicó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el presunto brote de hantavirus en el MV Hondius. Aunque aún no se conoce exactamente cómo se produjo, Balasubramaniam afirmó que “hay un par de posibilidades biológicamente plausibles”.

La primera es la posibilidad de contaminación por roedores en el propio buque: “Si roedores infectados tuvieron acceso a las zonas de almacenamiento, a los camarotes y a otros espacios cerrados”.

La segunda es —debido a los largos periodos de incubación de los hantavirus— que el brote “puede que no se haya originado necesariamente en el propio barco”, dijo Balasubramaniam. “Los pasajeros o los miembros de la tripulación podrían, en teoría, haber estado expuestos durante actividades en tierra”.

La tercera —pero menos probable— es la transmisión de persona a persona. “Esto es plausible en teoría, pero es muy poco probable”, dijo Balasubramaniam.

“El principal riesgo es manipular materiales de roedores contaminados… en espacios cerrados o mal ventilados”, afirmó. “El riesgo no suele derivarse simplemente de compartir el mismo espacio de aire con una persona infectada”.

¿Cuál es la tasa de mortalidad del hantavirus? ¿Existe algún tratamiento?

Se estima que las tasas de mortalidad por el síndrome respiratorio agudo de la fiebre hemorrágica (HFRS), causado por los hantavirus del Viejo Mundo, oscilan entre el 1% y el 15%.

“Los hantavirus del Nuevo Mundo causan síntomas mucho más graves, y las probabilidades de mortalidad son mucho, mucho mayores”, afirmó Balasubramaniam. El síndrome pulmonar por hantavirus tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 40% en América.

“No disponemos de un [fármaco] antiviral definitivo que funcione realmente bien”, señaló Balasubramaniam. Las infecciones se trataban normalmente con cuidados de apoyo, lo que hacía que el diagnóstico precoz fuera importante, añadió. Sin embargo, se están investigando antivirales de amplio espectro para su uso como tratamiento precoz.

En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, los cuidados de apoyo incluyen oxígeno, control de líquidos, control de la presión arterial y ventilación.