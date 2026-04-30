La FIFA ratificó la presencia de Irán en el Mundial 2026 y jugará en Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán participará en la Copa del Mundo 2026, despejando las dudas que se habían generado en torno a su presencia por el contexto geopolítico internacional.

El anuncio se realizó durante el Congreso de la FIFA llevado a cabo en Vancouver, donde Infantino aseguró de manera categórica que el conjunto iraní formará parte del torneo. “Por supuesto, Irán participará”, expresó ante los delegados, en un escenario atravesado por tensiones en Medio Oriente.

Además, el dirigente remarcó que el equipo asiático disputará partidos en Estados Unidos, uno de los países organizadores junto a México y Canadá. En ese sentido, defendió la decisión y sostuvo que el fútbol debe funcionar como un puente entre naciones, incluso en contextos de conflicto.

La participación de Irán había quedado bajo análisis luego de una serie de inconvenientes diplomáticos que impidieron la presencia de su delegación en el Congreso. De hecho, fue el único país miembro que no contó con representación en el encuentro.

Según trascendió, los problemas estuvieron vinculados a dificultades en el ingreso de los representantes iraníes a territorio canadiense, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible impacto en su participación en la próxima Copa del Mundo.

No obstante, desde la FIFA buscaron llevar tranquilidad y ratificaron que el criterio deportivo será determinante. De esta manera, la clasificación obtenida en el campo de juego se mantiene como el factor central, garantizando la presencia del seleccionado iraní en el certamen internacional.

Con información de agencias

JIB