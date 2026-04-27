Los empresarios más ricos invitaron al foro del Llao Llao a Milei, la reina Máxima y el tecnofascista Peter Thiel

El Foro Llao Llao de Bariloche, que reúne a los empresarios y dueños de las fortunas más grandes del país, volvió a invitar este año al presidente Javier Milei. La cumbre en el lujoso hotel patagónico será entre el miércoles y viernes de esta semana, y aún no está confirmada la presencia del mandatario. El año pasado tampoco asistió, pero sí lo hizo en 2024 y 2023.

Este año, según supo elDiarioAR, también fueron invitados la reina Máxima de Países Bajos y el empresario tecnofascista Peter Thiel, dueño de Palantir, quien se reunió con Milei la semana pasada en la Casa Rosada. Máxima Zorreguieta hablará el jueves antes los empresarios, mientras el magnate estaría ausente porque tiene un viaje previsto a Brasil.

Una fuente al tanto de la agenda del foro aseguró que el evento mantiene un fuerte hermetismo sobre su actividad. No fue invitada la prensa para cubrirlo.

El Foro Llao Llao agrupa a las grandes fortunas del país y algunos de sus herederos. Eduardo Elsztain, dueño del holding agrícola e inmobiliario Cresud-IRSA, es el anfitrión de un encuentro que desde hace diez años tiene los mismos habitués: Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (ambos de Globant), Federico Braun (supermercados La Anónima y Banco Galicia), Carlos Miguens Bemberg (Central Puerto), Agustín Otero Monsegur (citrícola San Miguel), Karina Román (Román Logística) o Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena). Suelen ir también líderes de Endeavor, fundación que apoya la iniciativa privada y que cuenta entre sus directivos a Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Alfredo Poli (Pluspetrol), Roberto Souviron (del fondo Win Win Ventures), Nicolás Sánchez (Grupo Prima), Federico Lauría (Dale Play), Nicolás Szekasy (fondo Kaszek), Alejandro Larosa (Agrofy), Luciano Nicora (Pampa Start), Franco Mignacco (Minera Exar), Nelson Duboscq (Digital House) y Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde y la aseguradora Mercantil Andina).

La lista de invitados y la agenda del encuentro suele mantenerse en secreto, así como las exposiciones de los mismos. Según consignó el sitio Infobae, este año no habría políticos invitados, más allá de Milei, sino que será un evento enfocado en los emprendedores, con paneles sobre IA y el potencial petrolero en el país a partir de Vaca Muerta.

En 2024 Milei habló ante los empresario y sostuvo que aquellos que fugan capitales de la Argentina son “héroes”. En su discurso, a puerta cerrada y en tono polémico, el mandatario destacó a quienes “lograron escapar de las garras del Estado” en medio del control de capitales que rige en el país. “Si compran dólares en negro, mejor”, lanzó durante el evento que se realiza anualmente en el hotel de Bariloche.

Milei interpeló directamente a los hombres de negocios más importantes de la Argentina al exigirles “que se la jueguen para abrir las aguas y que Argentina sea libre”. “Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”, les espetó a todos los presentes. Y sentenció: “Los que tienen el poder de transformar el país son ustedes, no los políticos”.

En esa ocasión el Presidente también hizo referencia a la situación económica previa a su asunción, con fuertes cuestionamientos a la administración de Alberto Fernández, y aseguró que en su llegada a la Rosada “no había margen para el gradualismo”.

“Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político”, insistió Milei, en un guiño directo a su auditorio. Y concluyó: “Estamos generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes”.

Sin confirmar su presencia en el Llao Llao, Milei tiene en su agenda de esta semana actividades políticas y de propaganda libertaria. Este martes 28 encabezará una disertación en el ex CCK, a las 18, titulada “Keynes y la Teoría General”, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier. El miércoles acompañará a Manuel Adorni en la presentación del informe de gestión y el jueves 30 mantendría reuniones en la Quinta de Olivos. Podría ir al hotel de Bariloche el viernes, al cierre del foro, durante el feriado del 1 de mayo.

MC