Una familia necesitó casi un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2% durante el mes de mayo respecto al mes anterior. Con esta suba, una familia tipo integrada por cuatro personas necesitó un ingreso de $1.498.741 para no quedar bajo la línea de pobreza, quedando a un paso de la barrera del millón y medio de pesos.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente los alimentos necesarios para la subsistencia y determina la línea de indigencia, trepó un 2.4% en el mismo período. El mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 netos para asegurar sus necesidades nutricionales básicas.
Indicadores acumulados e interanuales
En términos de un adulto equivalente (la unidad de medida de referencia por persona individual), la línea de indigencia se situó en $220.468, mientras que el mínimo individual de la línea de pobreza alcanzó los $485.030.
Las variaciones porcentuales del informe reflejan la siguiente tendencia económica:
- Canasta Alimentaria (CBA): registra un alza acumulada del 15,6% en lo que va del año y una variación interanual del 36,2%.
- Canasta total (CBT): acumula una suba del 14,5% en 2026 y alcanza un incremento interanual del 34,9%.
Impacto según la composición del hogar
Las exigencias de ingresos varían conforme a la estructura de cada grupo familiar evaluado en el Gran Buenos Aires:
- Hogar de 3 integrantes: requirió $542.351 para cubrir la canasta alimentaria y $1.193.173 para la total.
- Hogar de 4 integrantes (familia tipo): marcó el límite clave de pobreza en $1.498.741.
- Hogar de 5 integrantes: rompió holgadamente la barrera bajo análisis, demandando un mínimo de $716.521 para evitar la indigencia y $1.576.346 para cubrir la totalidad de bienes y servicios básicos.
0