Una familia necesitó casi un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2% durante el mes de mayo respecto al mes anterior. Con esta suba, una familia tipo integrada por cuatro personas necesitó un ingreso de $1.498.741 para no quedar bajo la línea de pobreza, quedando a un paso de la barrera del millón y medio de pesos.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente los alimentos necesarios para la subsistencia y determina la línea de indigencia, trepó un 2.4% en el mismo período. El mismo hogar de cuatro integrantes requirió $681.246 netos para asegurar sus necesidades nutricionales básicas.

Indicadores acumulados e interanuales

En términos de un adulto equivalente (la unidad de medida de referencia por persona individual), la línea de indigencia se situó en $220.468, mientras que el mínimo individual de la línea de pobreza alcanzó los $485.030.

Las variaciones porcentuales del informe reflejan la siguiente tendencia económica:

Canasta Alimentaria (CBA): registra un alza acumulada del 15,6% en lo que va del año y una variación interanual del 36,2%.

registra un alza acumulada del 15,6% en lo que va del año y una variación interanual del 36,2%. Canasta total (CBT): acumula una suba del 14,5% en 2026 y alcanza un incremento interanual del 34,9%.

Impacto según la composición del hogar

Las exigencias de ingresos varían conforme a la estructura de cada grupo familiar evaluado en el Gran Buenos Aires: