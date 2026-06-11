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La declaración jurada del jefe de Gabinete

Villarruel, sin filtro con Adorni: “Me parecen una vergüenza su accionar y sus explicaciones”

  • “¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la Vicepresidenta fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”. El jefe de Gabinete presentó este 10 de junio la declaración jurada de su patrimonio.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no le cree a Manuel Adorni.
La vicepresidenta Victoria Villarruel no le cree a Manuel Adorni.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Manuel Adorni y cuestionó duramente las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El comentario de Victoria Villarruel sobre las explicaciones de Manuel Adorni con respecto a su declaración jurada.
El comentario de Victoria Villarruel sobre las explicaciones de Manuel Adorni con respecto a su declaración jurada.

La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

El jefe de Gabinete explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Con información de agencias.

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