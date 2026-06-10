El Gobierno acordó una recomposición salarial con las universidades, pero continúa la disputa por el financiamiento

Tras semanas de negociaciones y un clima de creciente tensión en el sistema universitario, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y fue respaldado por los gremios del sector, aunque no implica el cierre definitivo del conflicto entre las universidades y la Casa Rosada.

De acuerdo con lo acordado, los trabajadores universitarios recibirán un aumento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. La mejora salarial incluye siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada hasta mayo de este año.

Además de la cuestión salarial, las conversaciones permitieron avanzar sobre otros reclamos planteados por las universidades. Entre ellos, un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios, un pedido impulsado especialmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el oficialismo interpretaron el acuerdo como una señal de éxito de su estrategia negociadora. Cerca del Gobierno sostienen que lograron mantener la disciplina fiscal sin modificar sustancialmente la oferta que habían llevado a la mesa de diálogo y destacan que los rectores terminaron aceptando una propuesta que semanas atrás consideraban insuficiente.

Sin embargo, el acuerdo no desactiva todos los frentes de conflicto. Las autoridades universitarias confirmaron que continuarán con las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue vetada por el presidente Javier Milei y cuya validez se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el sector sindical también valoraron el resultado de la negociación, aunque remarcaron que el proceso de recuperación salarial está lejos de concluir.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) destacó que el entendimiento llegó luego de “dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales” y consideró que representa un avance en el reclamo que mantienen desde el inicio de la gestión libertaria.

“Logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, señaló la organización en un comunicado.

No obstante, la federación advirtió que el objetivo sigue siendo recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en los últimos años y sostuvo que las medidas de reclamo continuarán mientras persista esa brecha.

De este modo, aunque el acuerdo descomprime la situación financiera de las universidades y evita nuevas medidas de fuerza en lo inmediato, la discusión de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario público permanece abierta y tendrá uno de sus capítulos decisivos en la Corte Suprema.

Con información de la agencia NA