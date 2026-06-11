El PRO cruzó a Manuel Adorni y calificó sus declaraciones como una “falta grave”

La interna en el arco oficialista y sus aliados sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. Es que el PRO (Propuesta Republicana) emitió un comunicado en el que apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificando su reciente accionar como una “falta grave” debido a supuestas contradicciones públicas.

El detonante del conflicto radica en las explicaciones que el funcionario brindó luego de ampararse en la “ley de inocencia fiscal”, tras las sospechas por enriquicimiento ilícito.

“Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, afirmó el PRO en sus redes sociales.

Previamente, el titular de ministros admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero “en negro” en bitcoins. Según explicó, invirtió unos US$ 200.000 y ganó US$ 300.000.

Un llamado a “cuidar el cambio”

La crítica del PRO no se limitó al plano discursivo, sino que escaló hacia un plano político estratégico. Desde el espacio fundado por Mauricio Macri recordaron el delicado contexto socioeconómico del país para exigirle mayor rigurosidad a los integrantes del Ejecutivo.

“En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, subraya el comunicado.

El texto funciona además como una advertencia sobre el costo que este tipo de polémicas tiene para el Gobierno de cara a la sociedad. Según el PRO, la dirigencia actual no puede permitirse “seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”.

Tensión en la coalición

En el cierre del comunicado, el partido aliado envió un mensaje directo sobre cuál debería ser el rumbo a seguir, marcando la cancha en términos éticos y de gestión: “A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.