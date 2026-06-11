El detalle de la nueva DDJJ de Adorni: nuevas propiedades, deudas y dólares en efectivo y criptomonedas

Finalmente se conoce la declaración jurada de Manuel Adorni, que presentó este miércoles y la Oficina Anticorrupción hizo pública este jueves casi al mismo momento en que comenzaba la ceremonia del inicio del Mundial, a las 14.30. El documento refleja todos los bienes adquiridos por el funcionario que no estaban declarados hasta entonces: la casa en un country, el departamento donde vive con su familia, así como los compromisos asumidos con dos jubildas, el hijo de una de ellas, un constructor y una madre y su hija, y las cuantiosas inversiones en criptomonedas que supuestamente hizo entre 2013 y 2018.

Anoche, pasadas las diez de la noche, Adorni presentó tres declaraciones juradas en cuatro minutos. A las 22:15, una rectificativa de su patrimonio de 2023. A las 22:17, una rectificativa de 2024. Y a las 22:19, la declaración que el Jefe de Gabinete le debía al país desde hace meses: su DDJJ anual 2025, la primera que presenta con ese cargo. El paquete completo, procesado por la Oficina Anticorrupción esta mañana, permite reconstruir por primera vez la historia completa de su enriquecimiento desde que entró al gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. La historia empieza con dólares que no estaban.

Lo que no figuraba

Cuando Adorni presentó su declaración jurada anual 2023, en noviembre de 2024, declaró bienes por $61 millones al cierre del año. Una cifra que ya llamaba la atención dado que había llegado al gobierno con $11,6 millones. En esa declaración original, sus activos principales eran un departamento en CABA, otro en La Plata y un Renault Captur.

La rectificativa que presentó anoche cuenta otra historia. Al inicio de ese mismo año 2023 —es decir, al momento de entrar al gobierno— tenía 565.000 dólares en efectivo que no figuraban en la versión original. El origen declarado: “venta de activos.” Al cierre de ese año, los dólares habían bajado apenas a 513.000. También aparecen, por primera vez, criptomonedas: Bitcoin, cripto Binance, cripto Lemon.

Con esas incorporaciones, los números del año 2023 se multiplican por ocho. Los bienes al inicio del período pasan de $11,6 millones a $130,9 millones. Al cierre, de $61 millones a $515,5 millones.

La rectificativa de 2024 toma ese nuevo punto de partida y cierra en $662,6 millones —contra los $107,9 millones que Adorni había declarado originalmente para ese año.

Lo que dice ahora que tiene

La DDJJ 2025 muestra a un Jefe de Gabinete con bienes brutos por $944,6 millones. Descontadas las deudas —$317,3 millones— el patrimonio neto asciende a unos $627 millones. Entró al gobierno con menos de $20 millones netos.

Sus propiedades al cierre de 2025 son cuatro. El departamento de 115 m2 en CABA que tenía desde 2014, ahora valuado en $61 millones (el 50% que le corresponde). El departamento en La Plata, que en las declaraciones originales figuraba como una donación y que las rectificativas convierten en “ingresos propios” —un cambio de origen que no tiene explicación en los documentos. Una casa en el country en Exaltación de la Cruz, de 190 metros cuadrados, comprado en noviembre de 2024 y valuado en $156,9 millones (su mitad). El contratista Marcelo Tabar declaró en la Justicia que cobró US$245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones.

Y, el más reciente: un departamento con cochera de 199,70 metros cuadrados en Capital Federal, incorporado al patrimonio el 24 de noviembre de 2025 —el mismo mes en que asumió como Jefe de Gabinete— valuado en $255,8 millones por el 50% que le corresponde.

Para comprarlo tomó deuda hipotecaria con cuatro personas físicas que no aparecían en ninguna declaración anterior: Leandro Miano ($46,3 millones), Pablo Martín Feijoo ($46,3 millones), Beatriz Viegas ($71,3 millones) y Claudia Sbabo ($71,3 millones). Entre los cuatro, $235 millones en créditos privados.

Los cuatro acreedores son dos jubiladas y sus hijos. Viegas y Sbabo le vendieron el departamento de Caballito Y le dieron una hipoteca sin intereses. Miano y Feijoo son sus hijos, y uno declaró en la justicia que el préstamo fue verbal y sin documentar. Todos declararon en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La ruta de los dólares

La clave para entender la película completa está en los dólares. Adorni tenía 565.000 al ingresar al gobierno. Dos años y medio después tiene 209.961. Los habría ido convirtiendo en ladrillos.

La ruta de los dólares – Adorni La ruta del dinero Dólares en efectivo declarados por Manuel Adorni, 2023–2025 Momento USD Qué pasó Inicio 2023 No declarado Al ingresar al gobierno 565.000 No figuraban en la DDJJ original. Rectificados el 10/6/2026. Origen declarado: "venta de activos." Cierre 2023 513.000 ↓ 52.000 Gastó unos USD 52.000 durante el año. Cierre 2024 388.961 ↓ 124.039 Compró country en Exaltación de la Cruz (nov. 2024). Su 50%: $88,6 millones. Cierre 2025 Nuevo 209.961 ↓ 179.000 Compró departamento de 200 m² en CABA (nov. 2025, el mes en que asumió como Jefe de Gabinete). Su 50%: $255,8 millones. Fuente: DDJJ patrimoniales de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, presentadas el 10/06/2026.

Hay otro número que sobresale en la DDJJ 2025: $270,8 millones en “ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.” Es la cifra más alta de todas sus categorías de ingreso y casi seis veces su sueldo como funcionario, que en todo el año sumó $46,6 millones. Esta categoría suele incluir la renta de activos financieros como CEDEARs o acciones, que están exentos de ese impuesto. La declaración no detalla de qué instrumentos se trata.

También recibió $73 millones en “bienes por herencia, legado o donación.” Tampoco hay detalle.

Evolución patrimonial – Adorni El patrimonio que no estaba Bienes declarados por Adorni: versión original vs. rectificada (en millones de pesos) Declaración original Declaración original Versión rectificada / nueva Versión rectificada / nueva Período Original

(bienes brutos) Rectificada

(bienes brutos) Deudas

(cierre) Patrimonio

neto aprox. Inicio 2023 Al ingresar al gobierno $11,6 M $130,9 M ↑ 11 veces más $1,4 M ~$129 M Cierre 2023 Secretario de Comunicación $61 M $515,5 M ↑ 8 veces más $37,4 M ~$478 M Cierre 2024 Secretario de Comunicación $107,9 M $662,6 M ↑ 6 veces más $92,4 M ~$570 M Cierre 2025 Nueva Jefe de Gabinete (desde nov. 2025) — $944,6 M $317,3 M ~$627 M Las tres declaraciones (rect. 2023, rect. 2024 y DDJJ 2025) fueron presentadas en cuatro minutos, entre las 22:15 y las 22:19 del 10 de junio de 2026. Fuente: DDJJ patrimoniales de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, presentadas el 10/06/2026.

Cuatro minutos

El detalle que resume todo: las tres presentaciones llevan números de transacción correlativos —1175641750, 1175641909 y 1175642003— y fueron procesadas con minutos de diferencia en la misma noche. No es casual. Las rectificativas de los años anteriores eran condición necesaria para que los números encadenaran con la nueva declaración. Sin corregir 2023 y 2024, el “inicio de período” de la DDJJ 2025 no podría reflejar lo que ahora dice tener.

Adorni llegó al gobierno como vocero presidencial con un Renault Captur y dos departamentos. Hoy es Jefe de Gabinete, tiene cuatro propiedades —incluyendo un piso de 200 metros en CABA comprado el mes en que ascendió al cargo— y casi medio millón de dólares menos de los que tenía cuando empezó. Los gastó en construir el patrimonio que, después de meses de demora y en cuatro minutos anoche, buscó terminar de declarar.

MC