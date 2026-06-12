El aumento en las verduras influyó en la suba de la inflación de mayo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,1% en mayo de 2026, según los últimos datos oficiales. Con este resultado, la inflación minorista acumuló una variación del 14,7% en los primeros cinco meses del año.

Al analizar el comportamiento de los precios por categorías, los productos Estacionales encabezaron las subas con un incremento del 3,5%, impulsados con fuerza por el sector de las verduras, dado que el tomate redondo, un artículo de consumo masivo, se disparó un 63%, aunque el impacto fue parcialmente compensado por una baja en el precio de las frutas.

En segundo lugar se ubicaron los precios Regulados (2,4%), empujados por las actualizaciones en las tarifas de electricidad, agua y combustibles. Por último, la inflación Núcleo se situó en el 1,9%, vinculada principalmente a aumentos en productos farmacéuticos y en el sector gastronómico (restaurantes, bares y casas de comidas).

Los sectores que más y menos aumentaron

En la apertura por rubros, la división de mayor incremento durante mayo fue Comunicación (3,4%), debido al reajuste en las tarifas de los servicios de telefonía. Le siguió de cerca Educación, que registró un alza del 2,9%.

En la vereda opuesta, los sectores que mostraron un mayor freno en los precios a nivel nacional fueron:

Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,8%

0,8% Prendas de vestir y calzado: 0,3%

Respecto a la incidencia geográfica, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro con mayor peso en el indicador mensual de casi todo el país, traccionado por las subas en pan, cereales y productos lácteos. La excepción se dio en la región del Noreste, donde la categoría de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor impacto debido a los incrementos en alquileres y en el gas en garrafa.

La mirada de los analistas

Para Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics, el dato de mayo deja un balance sumamente favorable para las expectativas macroeconómicas. “El IPC avanzó 2,1% mensual, ubicándose por debajo de las proyecciones del mercado, lo que confirma que el proceso de desinflación sigue en marcha a pesar de las presiones que ejercieron los ajustes en regulados y estacionales”, explicó el especialista.

Casas destacó que el dato más relevante de la medición fue el comportamiento de la inflación subyacente. “Lo más destacable fue la inflación núcleo, que se desaceleró al 1,9% mensual y perforó el umbral del 2% por primera vez desde septiembre. Esto demuestra que la desaceleración de precios se está extendiendo al resto de la economía, incluso cuando el rubro de alimentos y bebidas se movió al 2,5% mensual”.

Finalmente, el economista advirtió que el frente externo —marcado por presiones alcistas en combustibles y commodities— sigue siendo un factor a monitorear, pero concluyó con optimismo: “Si esta dinámica logra sostenerse en los próximos meses, debería contribuir a una recuperación gradual del salario real, el crédito y el consumo. Aunque la inflación anualizada sigue siendo elevada y persisten desafíos para lograr niveles estables, el dato de mayo es una noticia alentadora”.

Con información de NA