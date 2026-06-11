La ruta del dinero Adorni: cómo pasó de ganar US$300.000 dólares en Bitcoin a recibir préstamos de dos jubiladas

Manuel Adorni construyó su carrera entre la consultoría, la docencia universitaria y los medios. Columnista de medios, conductor de su propio programa radial: el perfil del “economista libertario” que lo llevó a convertirse en el vocero más visible del gobierno de Javier Milei. Cuando asumió en diciembre de 2023, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $25,7 millones de pesos —dos departamentos modestos, un auto y algo de efectivo en pesos—. Sin Bitcoin. Sin dólares significativos. Sin ningún rastro de los ahorros que, según afirmaría dos años y medio después, había acumulado “en negro, como todos los argentinos”.

Desde que asumió Adorni, la Justicia identificó más de US$400.000 en efectivo aplicados a obras de lujo en un country de Exaltación de la Cruz, compras de propiedades y viajes pagados cash en avión privado y clase premium. Mientras tanto, los únicos dólares que figuraban en sus declaraciones —US$42.500— estaban clasificados como “CRÉDITOS”: dinero prestado. Con una hipoteca por US$200.000 de dos jubiladas adquirió el departamento en Caballito donde vive hoy con su familia.

Este 10 de junio Adorni confesó públicamente haber presentado una declaración jurada rectificativa en la que sumaría (aún no está publicada en la web de la Oficina Anticorrupción) US$513.000 en ocho billeteras de Bitcoin, US$79.000 en herencias y las propiedades que había omitido. El mismo día se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, al igual que su esposa Bettina Angeletti una semana antes. La adhesión resuelve parte de la deuda tributaria pero no extingue la causa penal por enriquecimiento ilícito. Ante el Congreso, Adorni ya había invocado el “carácter confidencial” para no explicar de dónde venía el dinero, aunque había dicho que todo estaba declaradop. La línea de tiempo a continuación reconstruye la ruta del dinero Adorni y su trayectoria en los últimos 13 años, desde que comenzó a invertir en Bitcoin.