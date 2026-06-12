Adorni confirmó que irá al Senado en julio mientras la oposición pide una moción de censura

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, confirmó este jueves que concurrirá en julio a brindar su informe en el Senado. Sin embargo, tanto el PRO como la vicepresidenta Victoria Villarruel pidieron que lo haga este mes, dado que no asistió nunca desde que asumió en noviembre.

En su cuenta de X, Adorni anunció: “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”.

La presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara.

Justamente el PRO, liderado por Mauricio Macri, había expresado más temprano en un comunicado que “lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

En medio del escándalo que causaron tanto su inscripición al llamado régimen de inocencia fiscal como las justificaciones que dio el miércoles por la noche en una entrevista con La Nación +, Adorni concurrirá al Senado luego de haber presentado su declaración jurada donde reconoce haber ahorrado en negro unos US$500.000.

Qué pidió Villarruel

Villarruel pidió que “se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, en una nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno nacional.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, dijo Villarruel, en relación a la reunión donde se discutirá el temario que se tratará en la sesión del próximo jueves para debatir pliegos judiciales y propiedad privada.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, añadió Villarroel.

El presidente del PRO, Martin Goerlingo Lara, reclamó la presencia de del jefe de Gabinete en el Senado para este mes y se quejó que desde “hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025”.

“Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los gados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”, dijo en una publicación en la red social X.

Pedido de sesión especial

El interbloque de diputados opositores formalizó un pedido de sesión especial para el próximo martes 23 de junio a las 14, con el objetivo de tratar seis proyectos de resolución que apuntan de lleno contra Manuel Adorni. Las iniciativas presentadas abarcan desde solicitudes de informes detallados hasta el pedido de una moción de censura.

El temario de la sesión solicitada se compone de tres ejes principales:

Pedidos de informes verbales: son dos proyectos que exigen la comparecencia del funcionario ante el Congreso para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y bienes del Estado, además de rendir cuentas sobre su situación patrimonial.

son dos proyectos que exigen la comparecencia del funcionario ante el Congreso para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y bienes del Estado, además de rendir cuentas sobre su situación patrimonial. Pedido de informes al Ejecutivo: una iniciativa que solicita formalmente al Poder Ejecutivo documentación vinculada al patrimonio de Adorni.

una iniciativa que solicita formalmente al Poder Ejecutivo documentación vinculada al patrimonio de Adorni. Pedidos de interpelación: tres proyectos diseñados específicamente para iniciar el mecanismo constitucional de la moción de censura.

La moción de censura —prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional— está tipificada como una herramienta legislativa para remover de su cargo al Jefe de Gabinete de Ministros mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

La solicitud de sesión especial logró amalgamar a sectores muy diversos de la Cámara Baja. El documento cuenta con las firmas de 31 legisladores pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y agrupaciones monobloques, según consignó el sitio El Parlamentario.

Entre los firmantes destacados se encuentran, entre otros, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola y Nicolás del Caño.

Con información de NA