Bullrich volvió a tomar distancia del Gobierno y apuntó contra Adorni: “Esto es más que un error”

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el Gobierno al cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presentación de su declaración jurada patrimonial. “Esto es más que un error”, sostuvo la legisladora, quien consideró que el caso implica una cuestión de carácter ético.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó Bullrich en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Además, remarcó que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes. “Y ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó.

Las críticas de la senadora se produjeron después de que Adorni presentara ante la Oficina Anticorrupción el detalle de su situación patrimonial, en medio de las controversias generadas en torno al cumplimiento de esa obligación.

No es la primera vez que Bullrich toma distancia de la posición de la Casa Rosada respecto del funcionario. Semanas atrás había reclamado públicamente que adelantara la presentación de su declaración jurada y volvió a expresar su desacuerdo durante la sesión de la Cámara de Diputados del jueves pasado, cuando se abstuvo de votar el pliego de María Verónica Michelli.

Pese a los cuestionamientos, en el entorno presidencial buscaron relativizar el conflicto interno. “Todo pasa. Tira, pero no termina de romper”, aseguró a NA un integrante de la mesa política oficialista, que tiene previsto reunirse esta tarde en Casa Rosada.

La tensión, sin embargo, no impedirá un nuevo encuentro entre ambos dirigentes. Desde las 13.30, Adorni y Bullrich coincidirán en las oficinas del Ministerio del Interior, donde se celebrará el cumpleaños número 70 de la senadora.

Con información de la agencia NA