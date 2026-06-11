Shakira encabezó la primera ceremonia inaugural del Mundial 2026 en una apertura histórica con homenajes a Maradona y Pelé

La Copa del Mundo 2026 comenzó este jueves con una ceremonia inaugural inédita en la historia del torneo. La FIFA puso en marcha el campeonato con tres espectáculos distribuidos entre los países anfitriones y el primero de ellos tuvo lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde la gran protagonista fue la cantante colombiana Shakira.

Ante más de 83 mil espectadores, la artista encabezó el show de apertura y volvió a ocupar un lugar central en una Copa del Mundo al ser la intérprete de “Dai Dai”, la canción oficial de esta edición del certamen.

La ceremonia reunió además a una destacada nómina de artistas internacionales y latinoamericanos. Participaron J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla, en un espectáculo que combinó música, cultura y referencias a los países organizadores.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje que la FIFA les rindió a Diego Armando Maradona y a Pelé, dos de las máximas leyendas de la historia del fútbol. El tributo tuvo lugar en el Estadio Azteca, escenario emblemático para el astro argentino, quien allí escribió algunas de las páginas más recordadas de los Mundiales.

La organización destacó el legado de Maradona en el mismo estadio donde convirtió ante Inglaterra los históricos goles de la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo” durante la Copa del Mundo de México 1986. El reconocimiento formó parte del espectáculo previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica y buscó poner en valor la huella que dejó el capitán argentino en la historia de la competencia.

En la previa del evento, mientras el estadio se colmaba de público, sonaron clásicos de la música latinoamericana que acompañaron la espera de los fanáticos. Entre ellos se destacaron canciones de Soda Stereo y Selena Quintanilla, en un recorrido musical que reflejó la diversidad cultural del continente.

La ceremonia del Azteca marcó el inicio formal de un Mundial histórico, el primero organizado por tres países —México, Canadá y Estados Unidos— y también el primero con tres actos inaugurales consecutivos. Tras la celebración en territorio mexicano, las actividades continuaron en las otras sedes, completando una apertura sin precedentes para la máxima cita del fútbol internacional.