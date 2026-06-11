El Mundial 2026 arranca con varios candidatos y figuras que garantizan un fútbol de alto vuelo

Se renuevan los sueños, renacen las ilusiones y, si bien es cierto que el título en Qatar generó una sensación de relax frente a esta nueva cita mundialista, cada vez que arranca una nueva Copa del Mundo, la Selección Argentina se viste de candidata y promete dar pelea para meterse entre los mejores y, por qué no, si están Messi y la gran mayoría de la base de jugadores que dieron cátedra los últimos años, no pensar que un bicampeonato no es ninguna locura. Puede pasar.

Este jueves, con el choque entre México y Sudáfrica, arranca el Mundial 2026 en tierras norteamericanas y el mítico estadio Azteca será testigo de un torneo inédito, con 48 seleccionados y muchos equipos con planteles de alto vuelo como para generar expectativas en todos los rincones del planeta y en millones de hinchas con el sueño factible de levantar el trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

En esa lista de grandes candidatos, está la Scaloneta, que además de contar con un Lionel Messi en gran forma a pesar de sus 38 años, tiene a sus otras estrellas en esplendor, como lo muestran la extraordinaria temporada de Enzo Fernández y Julián Álvarez; la solidez de Cristian Romero, Nicolás Otamendi, los tres Martínez (Emiliano, Lautaro y Lisandro), Alexis MacAllister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes; las ganas de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Nicolás González, Thiago Almada, Facundo Medina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Gio Lo Celso; y los renovados talentos de Nico Paz, Valentín Barco, José López y Giuliano Simeone.

Pero claro, al mismo nivel, por historia y por jerarquía de planteles, están Francia, España, Brasil, Portugal e Inglaterra. Y, quizás un escalón más abajo en las conjeturas previas, otros pesos pesados como Alemania, Países Bajos, Bélgica y la ascendente Marruecos.

Si el título queda en otras manos, será sorpresa. Posibilidad que siempre está latente cuando de fútbol se trata. Porque el resto de los sudamericanos (Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay) tiene equipos fuertes; Japón conformó un seleccionado que puede pelear esta vez por algo más; los equipos africanos traen su dinámica y buen pie como para complicar a cualquiera; Y de Europa aparece la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, la Suecia de Viktor Gyökeres, o la Turquía de Arda Güler como para imponer sus fortalezas.

De todos ellos, Francia y España aparecen en un primer escalón, con los planteles más completos, tanto en nombres, actualidad como edad justa de sus estrellas como para disputarse palmo a palmo el cartel de megacandidatos. Los galos vienen de ganar en 2018, ser subcampeones en 2022 y conservan una buena base de futbolistas más jóvenes que se destacaron en la última temporada, como Doue, Barcola y Cherki. Mientras que los ibéricos cuentan con dos de los mejores futbolistas del momento, como Lamine Yamal y Pedri, y un funcionamiento que promete dar batalla hasta el final.

Medio peldaño atrás aparecen la Scaloneta, que mantiene un nivel altísimo desde la Copa América 2021 y le sumó sangre nueva, como Nicolás Paz, Valentín Barco o Giuliano Simeone; Brasil, con Neymar como símbolo, y con el poder de gol intacto, de la mano de Vinicius, Raphina y Endrik, además de la estirpe ganadora de su DT, el italiano Carlo Ancelotti, que pone a la verdeamarelha en la cima de los máximos postulantes a alzar el trofeo; Portugal, que llega a la competición, quizás, con el plantel más completo de su historia en todas sus líneas, con enormes fortalezas en sus laterales (Joao Cancelo y Nuno Mendes), volantes que brillan en el bicampeón de la Champions, el PSG (Vitinha y Joao Neves), además de Bernardo Silva y Bruno Fernandes, el hambre de Cristiano Ronaldo y las ganas de Rafa Leao y Joao Félix; y Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Alemania, porque siempre tienen planteles como para ser tenidos en cuenta y nunca se los puede descartar.

Claro, hay más equipos que saben a qué juegan y, por qué no, sueñan con salir primeros, como el resto de los sudamericanos (Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay); los africanos, con figuras que brillan en Europa, como Marruecos, Costa de Marfil, Senegal o Ghana; europeos que quieren meterse en la pelea de la mano de planteles de buen nivel, como Croacia, Turquía, Noruega, Dinamarca o Suiza; y hasta Japón, el representante más fuerte de Asia, con mucha solidez en los últimos tiempos.

Arranca la Copa del Mundo 2026 y, como esto es fútbol, “dinámica de lo impensado” en lo que todo puede pasar y, además de la técnica, el físico, la táctica y la estrategia, también juegan el público, el calor, el césped, los árbitros y el azar, el sueño nunca se resigna. Y la esperanza de festejar el último día de la competición vibra en la mayoría de las concentraciones. Habrá que ver si hay bicampeón, tricampeón, tetracampeón, pentacampeón, hexacampeón o una nueva selección que anote su nombre en esa exclusiva lista reservada solo para los mejores.

Por lo pronto, la única certeza es que, si están Messi, el Dibu, Julián, Enzo, CR7, Lamine, Pedri, Mbappe, Dembele, Olise, Musiala, Kane, Haaland y Neymar, por mencionar solo a algunas de las máximas figuras, el show está garantizado. Y el fútbol también.