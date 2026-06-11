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La ventana indiscreta
Podcast

Mercedes Morán y el camino que la llevó a perdonar a la madre y a ella misma

  • Luego de una extensa carrera como actriz en cine, teatro y televisión, Morán presenta su primera novela, “Madre mía”, de Editorial Planeta, una autoficción sobre la relación con su mamá.

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Mercedes Morán en el Episodio 11 de la Temporada 3 de La Ventana Indiscreta
Mercedes Morán en el Episodio 11 de la Temporada 3 de La Ventana Indiscreta

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Mercedes Morán trabajó en más de treinta películas –entre ellas La ciénaga y La niña santa de Lucrecia Martel, Diarios de la moticicleta de Walter Salles y Neruda de Pablo Larraín– y una infinidad de programas de televisión como Gasoleros –donde interpretó a uno de sus personajes más famosos, Roxana “Roxi” Pressuti,– Socias, El Reino y Mujeres asesinas.

En mayo de este año escribió su primera novela, Madre mía, editada por Planeta, autoficción y crónica de una época.

“Mi madre fue una mujer muy particular”, avisa Mercedes sobre la relación con su mamá y lo que cuenta en el libro. “Tenía un tema importante con la sexualidad, muy católica, muy reprimida sexualmente, que en mi despertar sexual se brotó de una manera importante y fue bastante violenta por momentos”, explica Morán sobre la relación entre ambas y cómo tras la muerte de la madre, durante la pandemia, comenzó a indagar en su propia terapia sobre un posible abuso que su mamá sufrió de chica. “No tuve la certeza pero es muy propable que haya sucedido y esto echó un manto de piedad sobre ella”, señala sobre el comienzpo de “un camino difícil para perdonarla y poder perdonarme a mi”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

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