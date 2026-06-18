Florencia Alfie y el desafío de trabajar con adolescentes encerrados en su cuarto

“Convivo con tres adolescentes 24/7, lo digo con humor porque es una montaña rusa convivir con adolescentes y las emociones a flor de piel y las explosiones. Trabajo con adolescentes. Y además fui adolescente y no me lo olvido”, cuenta Florencia Alfie sobre lo que la llevó a escribir Cómo sacar a un adolescente de su habitación, su primer libro, publicado por VR Editoras.

Florencia Alfie es psicóloga por la UBA, especialista en adolescencia y orientación familiar. Además, dicta charlas en escuelas, clubes y empresas y es columnista habitual en medios de comunicación.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos