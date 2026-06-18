eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
LA VENTANA INDISCRETA
Podcast

Florencia Alfie y el desafío de trabajar con adolescentes encerrados en su cuarto

  • Es psicóloga, especialista en adolescencia y mamá de tres adolescentes. Su primer libro es “Cómo sacar a un adolescente de su habitación”, publicado por VR Editoras.

  • — Episodios anteriores

Florencia Alfie es la protagonista del Episodio 12 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta.
Florencia Alfie es la protagonista del Episodio 12 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta.

0

“Convivo con tres adolescentes 24/7, lo digo con humor porque es una montaña rusa convivir con adolescentes y las emociones a flor de piel y las explosiones. Trabajo con adolescentes. Y además fui adolescente y no me lo olvido”, cuenta Florencia Alfie sobre lo que la llevó a escribir Cómo sacar a un adolescente de su habitación, su primer libro, publicado por VR Editoras.

Florencia Alfie es psicóloga por la UBA, especialista en adolescencia y orientación familiar. Además, dicta charlas en escuelas, clubes y empresas y es columnista habitual en medios de comunicación.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats