Un evento reunirá al tecnofascista Peter Thiel con los ministros Caputo y Sturzenegger

El tecnofascista Peter Thiel vuelve a la Argentina y estará codeado de funcionarios de Javier Milei. El dueño de Palantir, empresa proveedora de servicios de defensa y seguridad en Estados Unidos, participará en septiembre en Buenos Aires de una conferencia junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Se trata de la cumbre “Vientos de Cambio”, que convoca a referentes libertarios y de la ultraderecha económica global. El evento, impulsado en conjunto por la Fundación Libertad y Progreso, la estadounidense Reason Foundation y el Archbridge Institute, se presenta como un espacio para debatir reformas orientadas a “ampliar la libertad económica” en la región, según su propia descripción, y tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

Thiel, cofundador de PayPal y de la empresa de análisis de datos Palantir, aparece como “inversor y emprendedor”. En un ensayo publicado por el Cato Institute, Thiel escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia sean compatibles”, en referencia a la ampliación del derecho al voto. Desde entonces financió al bloguero neorreaccionario Curtis Yarvin —que propone reemplazar los sistemas democráticos por gobiernos unipersonales al estilo de un CEO— y respaldó económicamente las carreras políticas de JD Vance y de Blake Masters, dos de los referentes de la nueva derecha estadounidense.

Como ya contó elDiarioAR, Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza.

Del lado argentino, la cumbre contará con la presencia de Caputo y de Sturzenegger, quien por estos días impulsa la aprobación de una ley de Propiedad Privada para habilitar la venta de tierra a extranjeros. Organizaciones ambientales y civiles denuncian que la jugada parlamentaria ayudaría a magnates como Thiel, a quien también le interesan iniciativas mileístas como el Super-RIGI y la Ley de Glaciares.

Caputo y Sturzenegger ya estuvieron reunidos con Thiel en su anterior estadía a Buenos Aires. El magnate también se reunió con Milei e incluso recibió la visita de Juan Grabois en la mansión que se compró en Barrio Parque.

La lista de oradores incluye además al viceministro de Economía, José Luis Daza; al Premio Nobel de Economía James Heckman, al libertario chileno Axel Kaiser, al exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Randall Kroszner, y a referentes de fundaciones libertarias de Chile, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador y Venezuela, entre ellos Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

La inscripción a “Vientos de Cambio” tiene un costo de 600 dólares en su tarifa estándar —vigente hasta el 28 de agosto— y de 650 dólares para quienes se anoten en la sede durante el propio evento, con valores reducidos para académicos y estudiantes.