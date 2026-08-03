Nación y provincias se reunieron para coordinar una respuesta ante el riesgo de inundaciones

El Gobierno nacional comenzó a coordinar con las provincias y los municipios un esquema de prevención y respuesta frente al avance del fenómeno de El Niño, ante un escenario climático que podría generar mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y el verano 2026/2027.

El encuentro se realizó en Resistencia, Chaco, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se reunieron con autoridades de la región del Litoral y representantes de Paraguay.

La jornada se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los organismos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya son compatibles con una fase cálida o El Niño y que existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre. A su vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante 2026 y estima un 81% de probabilidades de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

Inundaciones y emergencias

La coordinación entre los distintos niveles del Estado se formalizó en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. Allí, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

El programa apunta a reforzar la articulación entre Nación, provincias y municipios para anticipar posibles impactos y mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

El plan contempla acciones de prevención, monitoreo permanente y coordinación operativa, con la participación del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la evolución del fenómeno; la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos destinados a fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias.

Las zonas bajo mayor riesgo

Las proyecciones climáticas señalan que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores normales se concentran en el Litoral y sectores de la región pampeana, además del norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones.

El impacto potencial también alcanza a los grandes cursos de agua de la región. Si las lluvias previstas se intensifican durante la primavera y el verano, podrían aumentar las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú y, con ellas, el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas.

El fenómeno también plantea un escenario complejo para el sector agropecuario. Las precipitaciones podrían mejorar la disponibilidad de humedad en áreas que atravesaron períodos secos, pero un exceso de agua puede provocar anegamientos, complicar las tareas de siembra y cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos.

Los especialistas, sin embargo, advierten que la intensidad de El Niño no permite anticipar cuántos milímetros de lluvia caerán en una localidad determinada. Los modelos estacionales muestran cambios en las probabilidades climáticas a gran escala, mientras que la evolución de cada tormenta depende de otros factores atmosféricos.

Nación y provincias revisan sus protocolos

La preparación ante el escenario climático ya comenzó en distintos puntos del país. En Santa Fe, por ejemplo, Protección Civil coordina mesas de trabajo con municipios y comunas ubicados en la cuenca del Paraná para actualizar los protocolos de emergencia.

En otras localidades también se activaron mecanismos preventivos. En el área del Delta del Paraná se reforzaron los sistemas de alerta temprana ante la posibilidad de lluvias intensas y sudestadas, mientras que municipios ribereños trabajan sobre eventuales esquemas de evacuación. En otras zonas se monitorean cursos de agua y se revisan planes para reducir el riesgo de anegamientos.