Lumiton dedica agosto a grandes creadores de la cultura argentina con un ciclo de documentales para ver online

Lumiton Museo del Cine Usina Audiovisual presentó su Selección Lumiton que reúne cuatro documentales dedicados a figuras que transformaron la cultura argentina desde lugares muy distintos: la arquitectura, la ciencia, la fotografía y el cine. Amancio Williams, Un fueguito, la historia de César Milstein, Grete, la mirada oblicua y Cortázar y Antín: Cartas iluminadas proponen un recorrido por las vidas y las obras de Amancio Williams, César Milstein, Grete Stern, Julio Cortázar y Manuel Antín, demostrando cómo las grandes ideas también pueden cambiar la manera en que habitamos, pensamos y miramos el mundo.

Durante todo agosto, Lumiton.ar presentará un documental por semana, con acceso gratuito, para descubrir o volver a encontrarse con algunas de las personalidades más extraordinarias de nuestra historia cultural. Cada estreno estará disponible online durante siete días, ofreciendo una nueva oportunidad para acercarse a sus obras, sus procesos creativos y el legado que continúa inspirando hasta hoy.

Amancio Williams hasta el 9 de agosto

Amancio Williams sigue siendo una referencia ineludible de la arquitectura del siglo XX. Gerardo Panero reconstruye su recorrido a través de archivos, testimonios y documentos para descubrir a un creador admirado por Le Corbusier que entendía la arquitectura como una forma de pensar el futuro. Un documental que también invita a preguntarse cuánto de nuestro patrimonio somos capaces de conservar.

Un fueguito, la historia de César Milstein del, 10 al 16 de agosto

César Milstein revolucionó la medicina con un descubrimiento que cambió millones de vidas, pero nunca perdió la curiosidad de quien investiga por el simple placer de entender. A partir de archivos familiares, registros personales y testimonios de colegas de todo el mundo, Ana Fraile construye un retrato cercano de uno de los científicos argentinos más importantes de la historia, alejándose del bronce para recuperar la pasión cotidiana que impulsó toda su obra.

Grete Stern, la mirada oblicua, del 17 al 23 de agosto

Grete Stern llegó desde la Bauhaus para terminar construyendo una de las miradas más originales de la fotografía argentina. Retrató artistas, reinventó el fotomontaje, recorrió el Chaco y encontró belleza donde nadie parecía buscarla. Matilde Michanie y Pablo Zubizarreta recorren su vida y su obra para revelar a una artista que nunca aceptó mirar el mundo desde el lugar esperado.

Cortázar y Antín, cartas iluminadas, del 24 al 30 de agosto

Una amistad puede cambiar una vida; una correspondencia, también la historia del cine. Cinthia Rajschmir recupera las cartas que Julio Cortázar y Manuel Antín intercambiaron durante los años sesenta para reconstruir el origen de una colaboración excepcional. Entre archivos, testimonios y fragmentos de aquellas películas, el documental muestra cómo dos artistas encontraron, a miles de kilómetros de distancia, una manera común de imaginar el cine.