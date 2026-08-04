El financista de Espert fue declarado culpable de lavado y fraude por un juez de Texas

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que aportó para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue formalmente declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, según un fallo judicial en Estados Unidos.

La resolución fue tomada por el juez de distrito Amos L. Mazzant, del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas. El fallo, al que accedió elDiarioAR, confirma lo que había recomendado un magistrado que supervisó el acuerdo —Don Bush, el 18 de mayo pasado—, tras una audiencia de apenas dieciséis minutos en la que Machado admitió su responsabilidad en los delitos que se le imputaban. El texto de Mazzant precisa, sin embargo, que el tribunal “acepta la declaración de culpabilidad del acusado”, pero “difiere la aceptación del acuerdo de culpabilidad hasta después de la revisión del informe preprocesal”, en referencia al documento que evalúa antecedentes y circunstancias del caso antes de fijar la pena. Es decir: la culpabilidad ya quedó establecida, pero los términos concretos de la condena todavía no están cerrados.

Machado, extraditado desde la Argentina en noviembre pasado tras años de litigio, primero se declaró “no culpable”, una formalidad aconsejada por sus abogados de Texas, pero de inmediato orientó su estrategia a aceptar un acuerdo.

Según los documentos que él mismo firmó, admitió haber captado millonarios depósitos de inversores por la venta de aviones, que en realidad no estaban ofrecidos. La maniobra operaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por el argentino desde Florida, en combinación con una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de sus socios estadounidenses.

Como parte del acuerdo, la fiscalía federal —representada por Heather Rattan— retiró el cargo de narcotráfico que pesaba sobre Machado desde la imputación original de 2020, un delito que preveía penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión y por el que sigue detenida una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin. A cambio, Machado se declaró culpable de los dos delitos que contemplan penas máximas de hasta veinte años de prisión cada uno, además de multas y decomiso de bienes.

El caso tiene una derivación directa en la Argentina. La fiscalía de Texas mantiene incorporada como prueba una transferencia de US$200.000 a favor de Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que es la que usaba el propio Machado en sus viajes a Argentina.

Esa operación es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en pleno desarrollo, en la que Espert está imputado por lavado de dinero.

Tras la información dada por este diario, con detalles de la financiación provista por Machado a lo largo de 2019 y 2020, Espert decidió bajar su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado, de relación tormentosa y a la vez muy cercana con Javier Milei durante años, sostiene que el pago correspondió a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala, que no llegó a concretarse por la pandemia.

En Texas, resta ahora la instancia de la sentencia. El equipo de Machado apuesta a que el tribunal compute el tiempo ya cumplido en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que el empresario purgó en las afueras de Viedma, tras su arresto en Bariloche en abril de 2021, aunque esa decisión queda a discreción del juez Mazzant.

MC/SL