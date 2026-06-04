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La ventana indiscreta
Podcast

Irina Sternik, especialista en Inteligencia Artificial y fanática de lo analógico

  • Es periodista especializada en cultura digital y tecnologías. En su newsletter, Lado B News, habla de temas de sociedad, cultura e inteligencia artificial. Su primer libro es “Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato” (AZ Editora).

  • — Episodios anteriores

Irina Sternik es la protagonista del Episodio 10 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta.
Irina Sternik es la protagonista del Episodio 10 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta.

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Todo lo que queríamos saber sobre Inteligencia Artificial y no nos animábamos a preguntar lo reunió Irina Sternik en su primero libro, “Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato”, publicado por AZ Editora. Qué es y qué no es, los mitos, realidades y verdades a medias, y hasta un recorrido por las IA generativas que más usamos y sobre las que necesitamos tener más información. Una charla honesta y libre del humo de la IA.

Irina Sternik es periodista de cultura digital. Estudió Comunicación Social y colaboró en Pagina12, Revista Elle, El Planeta Urbano y La Nación. Es la creadora del blog LadoB.net.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

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