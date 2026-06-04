Irina Sternik, especialista en Inteligencia Artificial y fanática de lo analógico

Todo lo que queríamos saber sobre Inteligencia Artificial y no nos animábamos a preguntar lo reunió Irina Sternik en su primero libro, “Inteligencia Artificial, el futuro llegó hace rato”, publicado por AZ Editora. Qué es y qué no es, los mitos, realidades y verdades a medias, y hasta un recorrido por las IA generativas que más usamos y sobre las que necesitamos tener más información. Una charla honesta y libre del humo de la IA.

Irina Sternik es periodista de cultura digital. Estudió Comunicación Social y colaboró en Pagina12, Revista Elle, El Planeta Urbano y La Nación. Es la creadora del blog LadoB.net.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos