Betina González y los amores románticos y los amores trágicos

Betina González nació en San Martín, estudió Comunicación Social y es escritora. Cursó un magíster en Escritura Creativa en la Universidad de Texas, y luego su doctorado en Literatura Latinoamericana en Universidad de Pittsburgh.

En 2006, escribió su primero novela, Arte Menor, con la que ganó el Premio Clarín. En 2012 ganó el Premio Tusquets con Las Poseídas.

Otros de sus trabajos son Olimpia, (Tusquets), La aventura sobrenatural (Seix Barral) y América alucinada (Planeta). Su último libro es Un amor sin futuro publicado por Tusquets.

La incomodidad no tiene que ver exactamente con la relación con ese chico sino con algo que le pasa a cualquier mujer que está llegando a los 50 y en general empieza la sociedad a marcarte los lugares a los que ya no pertenecés.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares