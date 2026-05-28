El FMI le pide al Gobierno que los trabajadores paguen más impuestos y que bajen los de las empresas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico que acompañó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y propone una reforma tributaria que cargaría más el peso fiscal sobre los trabajadores y la población en general, mientras reduce los impuestos a las empresas y a los sectores exportadores.

El documento, enmarcado en la Consulta del Artículo IV, identifica cinco ejes de reforma. Uno de los ejes apunta directamente a ampliar la base del impuesto a las Ganancias: el organismo señala que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo, y recomienda reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto.

En paralelo, el FMI propone la unificación de alícuotas del IVA, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI, y sugiere reducir los regímenes preferenciales y eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro. Eso implicaría, en la práctica, que alimentos y libros —hoy con alícuotas reducidas o exentas— podrían quedar alcanzados por la tasa general del 21%.

Sobre el Monotributo, el organismo advierte que la carga fiscal de ese esquema es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación y limita el crecimiento de las empresas. Propone alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales y homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales.

La contracara de esta mayor presión sobre los sectores medios y populares es el alivio que el FMI propone para los sectores concentrados. El organismo plantea la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados, y calcula que la eliminación total de esas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, con un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares.

Respecto al Impuesto sobre Sociedades, el informe señala que la alícuota máxima del 35% se ubica muy por encima del promedio mundial del 25%, y propone considerar una tasa fija del 30% junto con un impuesto mínimo basado en la facturación.

El esquema tiene una lógica redistributiva inversa: el agujero fiscal que provocaría la reducción de impuestos al cheque y a las retenciones sería cubierto, en el plan del FMI, por una mayor carga tributaria sobre asalariados, trabajadores en general y el conjunto de la población.

La propuesta no choca con el rumbo que ya lleva el Gobierno de Javier Milei. Bajo la conducción del Ministerio de Economía, la administración ya redujo las alícuotas del impuesto a los bienes personales, de los impuestos internos sobre bienes de lujo como aviones, yates y autos de alta gama, los aranceles a la importación y las retenciones a las exportaciones.

El FMI calcula que una reforma tributaria integral podría aportar ingresos equivalentes al 3,3% del PBI, con la mitad de ese monto destinado directamente a las provincias. El Gobierno ya se comprometió ante el organismo a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, aunque aún no existe un proyecto de ley conocido.