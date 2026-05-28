Javier Milei y Luis Caputo exponen ante empresarios en el Latam Economic Forum

En medio de las tensiones internas que tienen al escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, los cruces entre las huestes de Santiago Caputo y las de Karina Millei, y el avance de Patricia Bullrich con sus aspiraciones para 2027, Javier Milei volverá a exponer sobre el tema que más le interesa: la economía, con la intención de volver a poner en agenda los próximos proyectos que el Gobierno intentará que apruebe el Congreso. Lo hará en el Latam Economic Forum de este jueves, evento que se llevará a cabo en el salón Golden Center de Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires, que comenzará a partir de las 9 con la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo.

El Presidente no exhibirá sorpresas en su exposición que comenzará a las 12 del mediodía. Repasará los puntos más sobresalientes de la gestión y brindará los lineamientos centrales de su plan económico para lo que queda de mandato.

Milei intenta reforzar su eje de los últimos días: retomar la agenda pública eclipsada por el caso judicial de Manuel Adorni y señalar que los sobresaltos de los últimos meses en materia económica son “parte del pasado”.

El jefe de Estado ya dejó trascender en su última entrevista algunas ideas de lo que pretende. Precisamente, reconoció que su agenda encuentra límites en el Parlamento y que le gustaría que algunas reformas tengan otros tiempos.

En ese sentido, comentó que hay muchos proyectos que ya están en marcha y que “uno de los paquetes de leyes que se viene ahora” estará vinculado a lo que definió como una “revolución de los seguros”. Un eje que, según sostuvo, permitirá avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal.

También habló de la interrelación de fuerzas en las cámaras. “Hoy tenemos una mejor composición, pero seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, expresó. Bajo ese concepto, remarcó que cada iniciativa requiere negociación política: “requiere mucho diálogo, requiere mucho consenso”, lo que impacta tanto en la velocidad como en el alcance de las reformas.

La jornada comenzará a partir de las 9, con la inauguración institucional. Luego, a las 9.15 de la mañana, el titular del Palacio Hacienda, Luis Caputo, ofrecerá el primer discurso. Acto seguido, 9.30, el economista Claudio Zuchovicki será el encargado de exponer su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle.

El director de YPF, Horacio Marín, aparecerá en el escenario a las 11.15 hasta las 12.15, cuando le paso al jefe de Estado. El jefe del Poder Ejecutivo hablará durante 45 minutos, tal como se informó.

El Latan Economic resaltó que el impacto solidario constituye uno de los pilares de la organización y uno de sus principales diferenciales. Porque lo recaudado entre entradas y sponsors permite financiar tanto programas estructurales de asistencia social como intervenciones concretas en salud y condiciones de vida de sectores vulnerables.