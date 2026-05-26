Milei les baja el tono a las críticas de la Iglesia y considera a las opiniones de García Cuerva como “válidas”

El presidente Javier Milei afirmó este martes que la homilía de ayer del arzobispo Jorge García Cuerva, en el Tedeum por el 25 de mayo, fue “una opinión absolutamente valida”, aunque consideró “exagerada” la calificación de “terrorismo” para quienes expresan odio en las redes sociales.

Milei señaló que García Cuerva habló “de manera educada” y abrió “un diálogo y un debate, desde una posición que es absolutamente entendible”, y sostuvo que es “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en una situación entre quienes proponemos el cambio y quienes se resisten”.

El mandatario califico como “exagerada” la definición de “terrorismo de las redes” para quienes lanzan allí mensajes de odio, y puntualizó: “No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida”.

“Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o cuando hay gente que pone bombas. La palabra es un poco exagerada para la gente que da su opinión y canaliza su frustración en las redes”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Explicó que “si a uno no le gusta lo que se dice allí se baja de las redes y listo. Lo más complicado son las cosas que hace el Estado, no la gente que se expresa en las redes, porque si a uno no le gusta lo que dicen los bloquea o se baja de las redes”, aseveró.

Por otra parte, opino que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri no es funcional al peronismo, como sostuvo recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y expresó: “No pienso la política en esos términos”.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección y si hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto no lo seremos”, aseveró.

“No compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un Gobierno mejor, esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta ni la única”, señaló.

Milei dijo que al ganar la elección de 2023 asumió “un contrato con la población y lo que hago es cumplirlo. Me gustaría hacerlo más rápido, pero arranqué con una debilidad muy fuerte en la Cámara de Diputados”, subrayó.

“Hoy tenemos una mejor composición, somos la primer minoría, pero no tenemos quorum propio, y eso requiere que trabajemos, con mucho diálogo, mucho consenso”, explicó.

Finalmente sobre la reunión de ayer del Gabinete Nacional relató que le repartió a sus ministros el libro “La teoría del caos” de Robert Murphy, a manera de “marco teórico” sobre “cómo funcionaría la sociedad anarcocapitalista, con un sistema de seguros”.

Qué dijo García Cuerva

Javier Milei encabezó este lunes el Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana, en una ceremonia atravesada por la tensión interna dentro del oficialismo. Ante la expectativa sobre el mensaje que iba pronunciar el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, no hubo sorpresas. Una vez más, y aunque sin nombrarlo directamente, la Iglesia volvió a reclamar por la escalada de las agresiones por parte del Gobierno hacia los opositores.

“No nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos”, dijo Garcia Cuerva.

Frente al presidente Milei y la mayor parte de sus Gabinete, insisitió: “El actor de la amistad social: basta de arengar la división y la polarización porque 'nadie se salva solo' como nos decía el papa Francisco. Y, por ultimo, el actor de la esperanza que, como un motor interno, anima cotidianamente a tantos los argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor”.

También resaltó que el “individualismo rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación”. “Terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio donde cada uno piensa en si mismo y en el propio bienestar”, subrayó García Cuerva ante la atenta mirada de Milei.

En otro tramo de la misa, el García Cuerva sostuvo que el “pueblo argentino es un pueblo de fe” que, a pesar de la crisis crónicas, “sigue adelante y se pone la patria al hombro”. “De esa reserva espiritual, heredada de nuestros abuelos, brota la dignidad, la serenidad aguantadora y esperanzada”.

“Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación y que lo haga por los que no pueden más”, enfatizó y cargó contra el odio en redes sociales: “Haters de hoy, sentados en una computadora de escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla, hacen terrorismo de las redes, descalificando y difamando”.

En el inicio de su discurso, habló de ser “solidarios con el dolor ajeno” y profundizó: “Nadie es descartable, desechable; todos somos importantes, comenzando por los niños, enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados”.

“La creatividad y la audacia pueden más. Una empresa tan difícil y arriesgada porque se pusieron de acuerdo y dejaron de lado las diferencias. En términos políticos: acordaron, consensuaron, se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles”, resaltó. Sobre el final, García Cuerva instó a cultivar la amabilidad.