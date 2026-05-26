Alerta violeta por neblinas en el AMBA y varias provincias: el SMN advierte por complicaciones para circular

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por neblinas que afectará durante este martes a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas provincias del centro y noreste del país. El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente hacia la noche.

La advertencia alcanza a toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y otras regiones del litoral.

El SMN explicó que “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, debido a la reducción de visibilidad que provocarán los bancos de niebla y neblinas.

En el mapa difundido por el organismo, las zonas afectadas aparecen marcadas en color violeta, cubriendo buena parte del este y centro del territorio nacional. La advertencia se mantiene para distintos momentos del día, especialmente en rutas, accesos y caminos donde la visibilidad podría disminuir considerablemente.

Además de la presencia de neblinas, el pronóstico anticipa para el AMBA una jornada con temperaturas que rondarán entre los 7 y 17 grados, con buenas condiciones meteorológicas generales y presencia de sol durante la tarde. No se esperan lluvias en los próximos días.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando el fenómeno tendrá mayor intensidad.