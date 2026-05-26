Día del Visitador Médico: ¿por qué se celebra el 26 de mayo en Argentina?

Cada 26 de mayo se celebra en Argentina el Día del Visitador Médico, una jornada destinada a reconocer el trabajo de los profesionales que cumplen un rol clave en la difusión de información vinculada a medicamentos, tratamientos y avances de la industria farmacéutica.

La fecha fue establecida en homenaje a la creación, en 1935, de la primera organización gremial que nucleó a los agentes de propaganda médica, antecedente de las actuales asociaciones que representan a los trabajadores del sector.

Con el paso de los años, la actividad evolucionó y amplió sus funciones. Aunque históricamente se los conoció como “visitadores médicos”, en la actualidad muchos profesionales prefieren la denominación de agentes de propaganda médica o representantes técnicos, debido a la complejidad que adquirió la tarea y a la formación específica que requiere.

Un puente entre laboratorios y profesionales de la salud

La función principal del visitador médico consiste en acercar información científica y comercial sobre medicamentos a médicos, clínicas, hospitales y otros espacios de atención sanitaria.

Además de presentar nuevos productos farmacéuticos, estos trabajadores también comunican actualizaciones sobre tratamientos, indicaciones terapéuticas y características técnicas de distintos medicamentos autorizados para su comercialización.

La actividad está regulada por leyes nacionales y provinciales, que establecen requisitos de formación y pautas éticas para el ejercicio profesional. En muchos casos, quienes se desempeñan en el área cuentan con estudios vinculados a farmacia, bioquímica o carreras afines a la salud.

Cambios tecnológicos y nuevos desafíos

En los últimos años, el trabajo de los visitadores médicos atravesó transformaciones impulsadas por la digitalización y los cambios en el sistema de salud. Las reuniones virtuales, las plataformas de seguimiento y las herramientas digitales modificaron la forma tradicional de contacto con los profesionales médicos.

A eso se sumó el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19, período en el que gran parte de las visitas presenciales quedaron suspendidas y las empresas farmacéuticas debieron adaptar sus estrategias de comunicación.

Pese a esos cambios, desde el sector sostienen que el vínculo personal y la actualización permanente continúan siendo aspectos centrales de una tarea que conecta información científica, industria y práctica médica cotidiana.