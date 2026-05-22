Alineado con Palantir de Peter Thiel, Milei lanza una herramienta de IA para cruzar datos ciudadanos

El Gobierno lanzó este viernes una plataforma de inteligencia artificial que busca cruzar datos ciudadanos para el desarrollo de políticas públicas. El presidente Javier Milei difundió este viernes un video en el cual dio a conocer al primer “Gemelo Digital Social”, una herramienta de desarrollada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El anuncio está alineado a la flamante política libertaria conectada al magnate Peter Thiel, dueño de Palantir, quien visitó a Milei semanas atrás y que se instaló con su familia en Buenos Aires. Palantir es un sistema de entrecruzamiento de datos ciudadanos que ya funciona en varios países con objetivos finales en videovigilancia, defensa y seguridad.

“ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!”, expresó Milei en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En el video posteado por Milei se ven diversas imágenes con una voz en off que indic: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

“El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, añade. El video tiene un curioso error de tipeo porque habla de “predicir el futuro”.

Asimismo, señala: “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”. Y concluye: “Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”.

elDiarioAR consultó en Capital Humano detalles al respecto pero no obtuvo respuesta. Sí hubo otras repercusiones: “Milei le entrega a Palantir (Thiel) el manejo de datos de las personas que debe resguardar el Estado ¿Para qué? Para uso electoral y de negocios”, cuestionó el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

Sin confirmación oficial de un desembarco de Palantir, elDiarioAR reveló el avance de marcos regulatorios bajo el mileísmo orientados a facilitar el ingreso de la empresa del tecnofascista Thiel al país, en medio de cambios impulsados por el Gobierno en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal.

Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza.