Fin de una era en la Premier League: Manchester City anunció la salida Pep Guardiola tras una década histórica

El entrenador Josep “Pep” Guadiola dejará su cargo en el Manchester City al finalizar la temporada, según confirmó este viernes el club de Inglaterra a través de un comunicado oficial y el principal candidato para reemplazarlo es Enzo Maresca.

En el escrito, la entidad inglesa señaló: “Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”.

El técnico español llegó a los “Citizens” en julio de 2016 y consolidó el ciclo más exitoso en la historia del club tras cosechar 20 títulos (una Champions League, seis Premier League, dos FA CUP, cinco Carabao Cup, cuatro Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

En su despedida, Pep se mostró conmovido por su salida: “No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”.

En sus extensas palabras, Guardiola rememoró hitos deportivos como la consagración en Estambul, pero hizo especial hincapié en el factor humano y los momentos más oscuros que le tocó atravesar en suelo británico. “El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí”, reflexionó el DT.

Además, le agradeció a la institución de Manchester por la contención tras la perdida de su madre producto del Covid-19: “Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba”.

Y por último, le dedicó un párrafo especial a los futbolistas que pasaron por sus filas a lo largo de estos diez años de gestión. “Jugadores, no lo olviden: lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado”, sentenció. Con una última alusión a la mítica frase que selló su llegada junto al músico Noel Gallagher, el catalán cerró de manera contundente: “Tony Walsh dijo en su inolvidable poema que este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar. Noel… tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”.

Tribuna y estatua

El Manchester City nombrará una de sus tribunas en honor a Pep Guardiola y construirá una estatua en los alrededores del Etihad Stadium para homenajear al técnico más laureado de su historia.

El City le pondrá su nombre a la tribuna norte del estadio, que acaba de recibir una remodelación para agregar más de 7.000 asientos a esta zona y que se reabrirá por primera vez este domingo.

Además, el club construirá una estatua en los alrededores del estadio como las que ya tienen Sergio Agüero, Vincent Kompany y David Silva.

“Lo dije hace tiempo, que el Manchester City tiene a la mejor gente a su disposición, dentro y fuera del campo. Durante los últimos diez años, Pep fue la personificación de esa ambición”, dijo el jeque Mansour, dueño del equipo.

“Dejó una huella imborrable en el ADN del club. Una que va más allá de todos los títulos que ganó. Tiene toda mi gratitud y de la familia del City, una familia de la que siempre formará parte.

“La tribuna y la estatua asegurarán que el legado de Pep esté siempre en este club, en la ciudad de Mánchester y en el fútbol inglés”, añadió el presidente, Khaldoon Al Mubarak.

Con información de agencias.