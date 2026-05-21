Kicillof arremetió contra el recorte a la Zona Fría y pidió al Senado que frene la ley

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que reduce los subsidios al gas en zonas frías y reclamó al Senado que rechace la iniciativa. Según sostuvo, la medida impulsada por el Gobierno nacional “va a traer consecuencias de todo tipo” sobre una población que ya enfrenta serias dificultades económicas.

Durante una actividad en Florencio Varela, el mandatario provincial calificó como “muy tremendo” que el oficialismo haya conseguido avanzar con el ajuste “con apoyo del Congreso nacional”. “Lo que pone en riesgo son las tarifas y, por lo tanto, las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, afirmó Kicillof.

El gobernador sostuvo además que algunos aspectos del proyecto “están mal directamente, son ilegales”, y dejó abierta la posibilidad de futuras presentaciones judiciales contra la norma si finalmente es aprobada por la Cámara alta. “Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, insistió.

En su crítica al rumbo económico de la administración de Javier Milei, Kicillof comparó la política energética local con medidas tomadas en otros países frente al aumento internacional de combustibles y energía derivado del conflicto en Medio Oriente. “En todo el planeta hubo gobiernos que tomaron medidas para amortiguar el impacto del aumento de la energía. Todos menos Milei, que decidió transferirle el costo a los hogares”, sostuvo.

Según planteó, el incremento de tarifas afecta no sólo el acceso a servicios básicos sino también la vida cotidiana de amplios sectores sociales. “La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, afirmó.

Kicillof también retomó recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció públicamente que el margen para profundizar el ajuste fiscal se encuentra prácticamente agotado. “Hace mucho que no se puede ajustar más”, respondió el gobernador bonaerense. Y agregó: “Estamos viendo problemas de acceso a remedios, a cuestiones básicas y una situación cada vez más complicada producto de la desocupación y la caída de los salarios”.

Con información de la agencia NA