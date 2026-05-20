Patricia Bullrich anticipó su declaración jurada y profundizó la tensión en el Gobierno

La senadora Patricia Bullrich presentó este miércoles de manera anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La presentación se realizó más de dos meses antes del vencimiento legal previsto para el 31 de julio.

El movimiento ocurre en medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y todavía no difundió su declaración jurada, pese al reclamo público que la propia Patricia Bullrich le había realizado semanas atrás en una entrevista televisiva.

La decisión de la funcionaria fue interpretada dentro del oficialismo como un mensaje dirigido a Adorni para que publique sus bienes y desactive el costo político que la situación genera para el Gobierno nacional.

La situación también salpicó al presidente Javier Milei, quien días atrás había asegurado que la declaración jurada del exvocero presidencial sería presentada en el corto plazo. Sin embargo, eso aún no ocurrió.

Incluso, el propio Adorni había reconocido públicamente que Bullrich “lo spoileó” al adelantar que iba a presentar la documentación para despejar dudas. Pese a eso, la publicación del documento continúa demorada y desde su entorno todavía no precisaron una fecha.

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos hacia Bullrich por la jugada política. Desde sectores de la Casa Rosada deslizaron fuertes críticas contra la ministra y consideraron que su decisión buscó exponer internamente al funcionario.

Con información de medios

JIB