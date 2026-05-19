Villarruel volvió a marcar distancia del Gobierno y reclamó la declaración jurada de Adorni

Victoria Villarruel encabezó este martes una visita a Rosario, donde participó de una misa en memoria de su padre, Eduardo Villarruel, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Pero más allá del carácter íntimo de la actividad, la vicepresidenta aprovechó el contacto con la prensa para lanzar una nueva señal de diferenciación respecto del Gobierno nacional y apuntó contra Manuel Adorni.

“Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, sostuvo ante periodistas locales al ser consultada sobre la situación del jefe de Gabinete, en una frase que se interpretó como un nuevo gesto de tensión dentro de La Libertad Avanza.

La titular del Senado se sumó así al reclamo que ya había expresado Patricia Bullrich, quien también pidió públicamente que el funcionario presente su documentación patrimonial.

Villarruel llegó a la Catedral de Rosario acompañada por un discreto operativo de seguridad y fue recibida por el párroco Osvaldo Macerola. La ceremonia religiosa estuvo dedicada a recordar a Eduardo Villarruel, militar que combatió en la Guerra de Malvinas y que murió en 2021 tras sufrir complicaciones derivadas del Covid-19.

Tras la misa, la vicepresidenta respondió preguntas sobre la situación política y volvió a tomar distancia de la administración de Javier Milei. “No participo del Gobierno”, aseguró, al tiempo que deslizó críticas sobre el clima interno del oficialismo. “La convivencia en sociedad debe ser con respeto”, agregó.

Las declaraciones llegan en medio de crecientes rumores sobre diferencias entre Milei y Villarruel, especialmente luego de varias señales públicas de autonomía política por parte de la vicepresidenta.

Antes de retirarse, Villarruel evitó pronunciarse sobre posibles candidaturas de cara a 2027 y destacó el vínculo personal que mantiene con Santa Fe. “Rosario es mi segunda casa”, afirmó.

Con información de la agencia NA