Un año y medio de investigaciones al hijo del fundador de Mango, acusado de su muerte

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio textil Mango y el hombre más rico de Cataluña, culmina casi un año y medio de investigaciones en las que los Mossos (la policía catalana) han analizado desde el celular al entorno del sospechoso, cuya familia defiende su inocencia.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona, noreste de España), una ruta sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños.

Estas son algunas claves de la investigación policial:

Caso reabierto

En enero de 2025, la jueza que indaga la muerte de Isak Andic archivó provisionalmente la causa, a la luz de los resultados de la autopsia y de los primeros informes del caso, que apuntaban a un accidente.

Sin embargo, la reabrió dos meses después para incorporar nuevos atestados y permitir a los Mossos d'Esquadra practicar nuevas diligencias, ya que no habían quedado convencidos con las explicaciones que les dio Jonathan Andic, único testigo de los hechos, sobre la caída de su padre.

El hijo del empresario fue interrogado en más de una ocasión por la policía catalana, antes de su imputación.

Una excursión sencilla

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es uno de los principales indicios de criminalidad a que se aferran los investigadores: un ángulo en el que aseguran que es difícil despeñarse por un mero tropiezo, dado que el precipicio no bordea el camino, según explicaron fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es la actitud de Andic en relación con la excursión a la que invitó a su padre. Fue él mismo quien organizó la ruta y, antes de iniciarla, indicó al escolta que se encargaba de la seguridad de Isak que no les acompañara porque querían conversar en privado.

Asimismo, los Mossos consideran incongruentes algunas de las explicaciones que dio Jonathan Andic respecto a sus movimientos el día de la fatídica excursión, dado que las ubicaciones detalladas por el sospechoso no coinciden con las que marca el GPS de su móvil.

¿Un móvil económico?

La policía catalana engarza esos elementos con el que creen podría ser móvil de un eventual homicidio: el rencor que Andic podría guardar a su padre tras ser apartado de la primera línea de la compañía y dejar en junio de 2025 la dirección de Mango Man de la que fue responsable durante 17 años. Su familia, sin embargo, desmiente esa supuesta mala relación de Jonathan con Isak.

Desde la muerte de su padre, Jonathan ha liderado la gestión de las sociedades patrimoniales de la familia, que han heredado a partes iguales él y sus dos hermanas y cuya estructura también ha sido analizada por los Mossos.

El análisis del celular, clave

A la espera de reforzar esos primeros indicios, los Mossos requirieron el pasado mes de septiembre su teléfono celular a Jonathan Andic - al que abordaron cuando salía de la sede central de Mango- con el fin de reconstruir las llamadas, mensajes telefónicos y hasta imágenes de vídeo o fotos relacionadas con la muerte de su padre.

La policía lo analizó para averiguar también si Jonathan pudo eliminar contenido del dispositivo en los meses transcurridos hasta marzo del año pasado, cuando cambió de celular tras haber perdido el anterior.

Apoyo familiar

En paralelo, los Mossos han interrogado en los últimos meses a numerosos testigos, entre ellos a sus hermanas Judith y Sarah y otros familiares y miembros de su entorno, además de directivos y trabajadores de Mango. Fue a raíz de esas declaraciones como Andic supo, de forma indirecta, que estaba siendo investigado por la policía catalana, en una causa que está bajo secreto de sumario.

En cualquier caso, Jonathan cuenta con el apoyo de su familia, que el pasado mes de diciembre, con motivo del primer aniversario de la muerte del empresario, escenificaron una imagen de concordia en una ofrenda floral de los tres hermanos.

EFE