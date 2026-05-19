Jonathan Andic, el primogénito que no llegó a tomar las riendas de Mango

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, estuvo vinculado a la operativa de la empresa desde hace más de dos décadas, aunque no llegó a suceder a su progenitor al frente de la compañía.

Tras su fallecimiento, dejó la gestión diaria para centrarse en la administración de las patrimoniales familiares, que heredó a partes iguales con sus dos hermanas. Jonathan Andic, nacido en 1981, es propietario junto con sus hermanas Sarah (1984) y Judith Andic (1997) del 'holding' Punta Na, que controla el 95 % de la empresa.

Toni Ruiz, consejero delegado y presidente ejecutivo de la compañía, posee el 5 % restante y es el único accionista ajeno a la familia, una participación que Isak Andic le entregó en reconocimiento a su labor al enderezar el rumbo de la textil tras el periodo de pérdidas registrado entre 2016 y 2018.

Responsable de la línea de ropa masculina

Jonathan Andic estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y más tarde amplió su formación en la escuela de negocios IESE, donde cursó un programa EMBA de contabilidad y finanzas para directivos.

En 2005, con 24 años, se incorporó a Mango, y solo dos años después colaboró con el lanzamiento de la línea de ropa masculina de la marca, que dirigió hasta mediados de 2025, meses después de que su padre muriera al caer por un precipicio mientras ambos caminaban por la montaña.

Jonathan fue el encargado de impulsar Mango Man a escala internacional, y a lo largo de su trayectoria en la compañía ha asumido asimismo la supervisión del área de comunicación e imagen, y la de interiorismo, entre otras responsabilidades.

En 2012, Isak Andic le situó como uno de los dos vicepresidentes ejecutivos de la compañía, aunque nunca llegó a sucederle al frente de la firma.

Tras la salida de Enric Casi como director general en 2015, la empresa atravesó un periodo de pérdidas, entre 2016 y 2018, y el fundador recurrió a ayuda externa para lidiar con la crisis.

Toni Ruiz, que había llegado a la empresa como director financiero, fue elevado a director general en 2018 y ascendido a consejero delegado en 2020.

Perfil bajo tras la muerte de Isak

El primogénito del fundador de Mango mantuvo un perfil público bajo tras la muerte de su padre. En septiembre de 2024 se casó con la 'influencer' Paula Navarro, con la que tuvo un hijo al año siguiente.

Según las cuentas de Mango, los tres hijos Isak Andic se repartirán 206 millones de euros a cuenta del dividendo de la compañía de 2025, casi el 90 % del beneficio de la firma en ese ejercicio.

El mes pasado, los hermanos Andic volvieron a ocupar espacio en las páginas de la prensa económica al recibir luz verde de la CNMV para operar con la sociedad de capital riesgo Pikeville, integrada en el 'holding' Punta Na.

EFE