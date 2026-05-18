Coparticipación: el Gobierno nacional y la Ciudad acordaron saldar la deuda acumulada durante el último año

El Gobierno nacional y la gestión de Jorge Macri llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal.

El entendimiento fue alcanzado tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la Nación transferirá al distrito porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos adeudados.

La disputa se originó luego de que, a mediados del año pasado, comenzaran a registrarse demoras en las transferencias vinculadas al coeficiente del 1,55% reconocido cautelarmente por la Corte Suprema en favor de la Ciudad.

Ese esquema había sido acordado en septiembre de 2024 entre ambas administraciones, luego de que la Justicia avalara que el Gobierno nacional enviara a la Ciudad los fondos correspondientes al porcentaje fijado por el máximo tribunal.

Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con relativa normalidad, aunque a partir de julio comenzaron las demoras que derivaron en la acumulación de deuda ahora saldada.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el acuerdo alcanzado “no incluye” la deuda histórica reclamada por la Ciudad correspondiente a la reducción de recursos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández.

“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo, logramos avanzar en una solución concreta”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado difundido este lunes.

El jefe de Gobierno también remarcó que la Ciudad continuará reclamando el pago de unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene la administración porteña, se generaron tras la quita de fondos coparticipables dispuesta en 2020.

El conflicto entre Nación y Ciudad comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, la Ley 27.606 volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente básico del 1,40%, además de un monto específico destinado a financiar el traspaso de la Policía.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente restituir a la Ciudad un coeficiente del 2,95%, aunque la administración nacional de entonces nunca cumplió plenamente con esa resolución judicial.

Ya durante la gestión de Javier Milei, ambas partes habían acordado un mecanismo transitorio de transferencias semanales desde el Tesoro nacional, en reemplazo del esquema diario previsto originalmente por la cautelar de la Corte.

Con el nuevo entendimiento, tanto la Nación como la Ciudad buscan dar por regularizada la deuda generada durante el último año y estabilizar el flujo de recursos fiscales entre ambas jurisdicciones.

Con información de la agencia NA