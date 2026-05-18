Torneo Apertura 2026: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano

El partido entre River y Belgrano, que este fin de semana eliminaron a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente, y que definirá a un nuevo campeón argentino, se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con público de ambas parcialidades.

Además, cabe destacar que el recinto fue definido con anterioridad al comienzo de los partidos eliminatorios, que comenzaron con los octavos de final el pasado sábado 9 de mayo, por lo que la cercanía del estadio para los hinchas del “Pirata” no estuvo planeada.

Siendo un estadio que ha contado con público de ambas parcialidades en distintos momentos de los últimos años, particularmente para recibir a equipos como River y Boca, el Kempes, ampliado en 2010, fue el elegido para un partido de la talla de una final del torneo nacional.

Anteriormente conocido como “Chateau Carreras”, hasta su renombramiento para honrar al histórico atacante cordobés que fue goleador del Mundial de Argentina 1978, en el que la Selección nacional se quedó con el campeonato, el estadio cuenta con capacidad para 57.000 espectadores y pertenece al Estado de la provincia de Córdoba, que habitualmente lo presta para las localías de los clubes Talleres, Instituto y el propio Belgrano.

Además, el Kempes es el segundo estadio más grande del país, solo por detrás del Monumental, y fue construido por el Estado argentino de cara al mundial mencionado, habiendo abierto sus puertas hace ya 48 años: el 16 de mayo de 1978.

El recinto cuenta con cuatro tribunas que llevan los nombres de referentes de los cuatro clubes más importantes del fútbol cordobés.

Las populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington, recordados jugadores de Belgrano y Talleres respectivamente, contienen una capacidad de 11.500 espectadores, mientras que la platea Roberto Gasparini, ídolo de Racing de Córdoba, se ubica al este del campo de juego con un aforo para 19.600 personas, mientras que la tribuna platea Osvaldo Ardiles, surgido de Instituto, recibe a 14.400 personas. La distribución de parcialidades para ambos clubes aún no se determinó.

Las cuatro finales a las que puede acceder el campeón del Apertura 2026

River o Belgrano, el club que se imponga en la próxima final del Torneo Apertura 2026, podría llegar a disputar otras cuatro finales, debido a las modificaciones efectuadas en la estructura del fútbol argentino.

Quien consiga el título tiene garantizada la disputa de la final del Trofeo de Campeones, siendo agregada, en caso de también alzarse con este título, la participación en la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, con la Recopa de Campeones como otra posible estrella extra.

La reestructuración del fútbol argentino ocurrida a fines del año pasado, con la polémica invención del “Trofeo de Liga” que le fue asignado a Rosario Central sin realizar una votación en AFA ni un aviso con antelación, generó grandes cambios en el actual sistema de supercopas, recopas y trofeos.

A una semana del final del primer semestre del fútbol argentino, el próximo domingo se conocerá al nuevo campeón del Torneo Apertura 2026, que saldrá del ganador en el partido decisivo entre River, que eliminó a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central, y Belgrano, que dejó en el camino a Talleres, Unión y Argentinos Juniors.

Quien se imponga entre ambos tendrá acceso al Trofeo de Campeones, un partido decisivo en el que se medirá al campeón del Clausura 2026 para definir al mejor equipo de los torneos locales de la temporada.

Ser ganador del Trofeo de Campeones abre el camino para jugar otras dos finales: las supercopas. Por un lado, la Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el vencedor de la Copa Argentina, mientras que en la Supercopa Internacional el rival será el campeón del Trofeo de Liga, es decir, al equipo que consiga más puntos en la tabla anual.

El camino de las finales no termina ahí, ya que imponerse en al menos una de las dos supercopas habilita la participación en la nueva Recopa de Campeones: un triangular que enfrentará a los campeones de ambas supercopas y en campeón del Trofeo de Liga.

En primera instancia, todos estos partidos decisivos se disputarían en estadio neutral, a partido único y con público de ambas parcialidades, aunque el fútbol argentino se ha acostumbrado en las últimas temporadas a, lamentablemente, modificar los reglamentos a gusto de los mandatarios, sin previo aviso y, muchas veces, sin lógica. Por tanto, el tramado de las finales mencionado queda atado a la posibilidad de sufrir mutaciones.

El antecedente que los hinchas de River no quieren recordar