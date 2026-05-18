Espert sigue en la mira de la Justicia por supuesto lavado de dinero, el delito que admitió “Fred” Machado en EE.UU.

José Luis Espert está lejos aún de ser considerado inocente en la causa en la que se lo vincula a Federico “Fred” Machado, como planteó este domingo el presidente Javier Milei. El exdiputado y excandidato a primer legislador por la provincia de Buenos Aires sigue en la mira de la Justicia federal y la aceptación del cargo del lavado por parte del empresario argentino detenido en Estados Unidos no hizo más que complicar su situación.

Dado que Machado reconoció en la justicia de Texas haber lavado dinero, la transferencia por US$200.000 que le hizo a Espert sería un eslabón de ese delito, entienden en la fiscalía de San Isidro donde está investigado “el Profe”, como lo llama Milei.

“Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. Espert está siendo investigado por el fiscal Fernando Domínguez y su causa la tramita el juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli.

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El acuerdo global era por US$1 millón. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

La semana pasada se supo que “Fred” Machado, que financió la campaña presidencial de Espert, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. El acuerdo haría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020, y por los que está detenida su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin.

Machado lleva seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, y podría lograr un drástico acortamiento de la pena tras el acuerdo con el fiscal Jay Combs. Se espera que en las próximas horas el juez Bill Davis convalide esa negociación.

Milei tomó solo una parte del acuerdo de Machado en EE.UU. para defender a Espert. “La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, comentó el Presidente este domingo en X.

Pero el mandatario esquivó el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude. Solo dice Milei al respecto: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.

Milei habló de fue una “operación política y mediática” la que obligó a Espert a bajar su candidatura como diputados por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado y volvió a cargar contra la prensa que informa sobre el caso.

Pero las palabras del libertario fueron mediáticas y sin efecto judicial. El expediente de Espert sigue en la justicia de San Isidro y allí continuará también pese a los deseos del exdiputado. Es que Espert hizo un pedido para trasladar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

MC