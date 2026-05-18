Jazz internacional en Buenos Aires: Julius Rodriguez, Brandee Younger, Tomoko Ohno, Linda May Han Of y Eve Cornelius

Entre mayo y junio, Bebop Club recibirá al pianista Julius Rodriguez, la arpista Brandee Younger, el guitarrista y cantante Kirk Fletcher, la pianista Tomoko Ohno, la contrabajista Linda May Han Oh y la cantante Eve Cornelious en una programación internacional que recorrerá distintas tradiciones del jazz contemporáneo, el blues y la música afroamericana.

JULIUS RODRIGUEZ

El pianista y compositor neoyorquino Julius Rodriguez llegará por primera vez a Bebop Club los días lunes 18 y martes 19 de mayo al frente de un quinteto integrado por Emilio Modeste en saxo tenor, Brandon Rose en guitarra, Tyrone Allen II en bajo y Miguel Russell en batería.

Considerado una de las figuras más innovadoras surgidas de la escena jazzística estadounidense en los últimos años, Rodriguez desarrolló una carrera que cruza jazz, gospel, funk, soul y hip hop, trabajando junto a artistas como Meshell Ndegeocello, Wynton Marsalis y A$AP Rocky.

Artista del sello Verve Records, su música combina improvisación contemporánea, groove urbano y una fuerte influencia de la tradición afroamericana, consolidándolo como uno de los músicos jóvenes más comentados de la nueva escena de Nueva York.

KIRK FLETCHER

Los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo será el turno de Kirk Fletcher, uno de los guitarristas más importantes del blues contemporáneo. Reconocido por su potente sonido eléctrico y profundo conocimiento del blues clásico, Fletcher desarrolló una sólida trayectoria tanto como solista como acompañando a figuras históricas del género.

Su música combina Chicago blues, soul y funk con una sensibilidad contemporánea que lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la escena blusera internacional.

BRANDEE YOUNGER

Los días domingo 24 y lunes 25 de mayo se presentará Brandee Younger, una de las artistas más originales del jazz contemporáneo y responsable de haber redefinido el lugar del arpa dentro del género. Younger llegará acompañada por Rashaan Carter en contrabajo y Allan Mednard en batería.

Primera mujer negra nominada al Grammy en la categoría Best Instrumental Composition y ganadora del NAACP Image Award al Mejor Álbum de Jazz, construyó una carrera singular cruzando jazz espiritual, música clásica, R&B y hip hop, colaborando con artistas como Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Stevie Wonder, Lauryn Hill, Common, John Legend y Beyoncé.

En Bebop interpretará, entre otras composiciones, música de Gadabout Season, su nuevo álbum, grabado para el histórico sello Impulse! Records, junto a Carter y Mednard. El disco —registrado en gran parte en su departamento de Harlem y utilizando el arpa restaurada de Alice Coltrane— marca un giro profundamente personal en su carrera, incorporando texturas electrónicas, improvisación y una estética afrofuturista.

TOMOKO OHNO & RICARDO LEW QUARTET

Viernes 29 y sábado 30 de mayo: la pianista japonesa Tomoko Ohno y el guitarrista argentino Ricardo Lew encabezarán dos conciertos diferentes en Bebop Club, acompañados por Jerónimo Carmona en contrabajo y Oscar Giunta en batería.

El primero, New York Jazz Connection, recorrerá el lenguaje del jazz neoyorquino contemporáneo desde una mirada cosmopolita y abierta a la improvisación. Al día siguiente presentarán Piazzolla y el Jazz, un proyecto centrado en la obra de Astor Piazzolla y sus vínculos con el jazz moderno, combinando sensibilidad tanguera, arreglos contemporáneos e improvisación.

LINDA MAY HAN OH

Los días lunes 8 y martes 9 de junio llegará la contrabajista Linda May Han Oh, una de las músicas más prestigiosas y solicitadas de la escena internacional actual. Nacida en Malasia, criada en Australia y radicada desde hace años en Nueva York, desarrolló una destacada carrera junto a figuras como Pat Metheny, Vijay Iyer, Joe Lovano, Kenny Barron y Dave Douglas, entre muchos otros.

Reconocida por una mirada musical que combina virtuosismo técnico, composición contemporánea e improvisación, Linda May Han Oh se presentará junto a un cuarteto internacional integrado por Greg Ward en saxo, Fabian Almazan en piano y Mark Whitfield Jr. en batería.

EVE CORNELIOUS & MARIANO LOIÁCONO

La programación internacional continuará los días jueves 18 y viernes 19 de junio con la llegada de la cantante estadounidense Eve Cornelious, reconocida figura de la escena jazzística norteamericana, quien tendrá como anfitrión al trompetista Mariano Loiácono.

Las funciones son dobles: 20 y 22.30 h, en Uriarte 1658 (Palermo, CABA) - Entradas desde $ 25.000 a través de www.bebopclub.com.ar, por boletería de martes a domingos de 17 a 20 o en puerta.