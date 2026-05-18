Irán afirma que sigue en negociaciones con EE.UU. con intercambio de propuestas para el fin de la guerra

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos con el intercambio de propuestas a través de Pakistán, en medio de las renovadas amenazas militares del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El proceso continúa a través de Pakistán”, dijo Bagaei en su rueda de prensa semanal en Teherán.

El diplomático explicó que después de que Trump rechazara públicamente una propuesta iraní de 14 puntos el 10 de abril “la parte estadounidense planteó sus propias consideraciones” al texto y que fue transmitido a Teherán en los últimos días.

“Estas propuestas se revisaron durante los últimos días y, tal y como se anunció ayer, a su vez se presentaron nuestros propios puntos a la parte estadounidense”, dijo Bagaei.

Medios iraníes informaron este domingo que Irán entregó una nueva propuesta que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, de visita en el país persa, entregará a Estados Unidos.

Bagaei no entró en el contenido de las propuestas intercambiadas en los últimos días, pero medios como la agencia Fars informaron que Washington exigió a Teherán la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, el mantenimiento de una sola instalación nuclear, la negativa a pagar compensaciones de guerra y el desbloqueo de menos de 25% de activos iraníes congelados en el extranjero.

Teherán por su parte insistió en el fin de la guerra en todos los frentes, es decir incluido Líbano, el levantamiento de las sanciones, la liberación de todos los activos congelados, compensaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía del estrecho de Ormuz.

En lo que insistió el diplomático es que “la cuestión de los derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar o a transigir”.

Trump aseguró en las últimas horas que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques y poner fin a la tregua vigente desde el 8 de abril.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además del mensaje explícito del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

EFE