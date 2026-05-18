Black Week: mayoristas ofrecen una semana de descuentos de hasta 40% tras el Hot Sale

Los supermercados mayoristas realizarán, desde este lunes 18 al domingo 24 de mayo, su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional, tras la realización del Hot Sale.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) para “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Esta edición es la primera del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online, donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En esta línea, contextualizaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que brindarán promociones especiales esta semana se pueden consultar a través de la web de la cámara empresaria, donde figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.