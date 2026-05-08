EE.UU. e Irán intercambian ataques en Ormuz en medio de una frágil tregua mientras Trump redobla sus amenazas a Teherán

El ejército de EE.UU. declaró este jueves haber interceptado tres ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz. Según EE.UU., “atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en Truth Social que “tres destructores estadounidenses de primera categoría acaban de atravesar, con gran éxito, el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí que sufrieron grandes pérdidas. Quedaron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas, que se utilizan para sustituir a su Armada, totalmente desmantelada”.

Según Trump, “estas embarcaciones se hundieron en el fondo del mar, de forma rápida y eficaz. Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, y fueron derribados fácilmente. Del mismo modo, llegaron drones y fueron incinerados en pleno vuelo. Cayeron de forma tan hermosa al océano, ¡como una mariposa cayendo a su tumba!”

El presidente de EE.UU. añadió: “Un país normal habría permitido el paso de estos destructores, pero Irán no es un país normal. Están liderados por LUNÁTICOS, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían sin dudarlo — pero nunca tendrán esa oportunidad y, al igual que los hemos derrotado de nuevo hoy, los derrotaremos con mucha más fuerza y de forma mucho más violenta en el futuro, si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO! Nuestros tres destructores, con sus maravillosas tripulaciones, se reincorporarán ahora a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un 'muro de acero”.

El intercambio de ataques tuvo lugar mientras destructores de la Armada de EE.UU. bloquean el estrecho de Ormuz, según informó el Mando Central de EE.UU. en redes sociales.

El ejército estadounidense afirmó que ningún buque resultó alcanzado y que “permanece posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Las fuerzas iraníes, según EE.UU., lanzaron múltiples misiles, drones, mientras el USS Truxtun (DDG 103), el USS Rafael Peralta (DDG 115) y el USS Mason (DDG 87) transitaban por el paso marítimo internacional. Ningún activo estadounidense fue alcanzado.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que “eliminó las amenazas entrantes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de los ataques contra las fuerzas estadounidenses, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.

Irán, por su parte, acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego tras el ataque a uno de sus petroleros en Ormuz. Según medios iraníes, el portavoz del Cuartel General Central, Khatam Al-Anbiya, aseguró que EE.UU. con “la cooperación de algunos países de la región” llevaron a cabo “ataques aéreos contra zonas civiles a lo largo de las costas de Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm”.

“El ejército estadounidense, con su comportamiento agresivo, terrorista y pirata, violó el alto el fuego atacando un petrolero iraní que navegaba desde aguas costeras de Irán cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz cerca del puerto emiratí de Fujairah”, dijo el portavoz.

Según este portavoz, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, causándoles daños significativos.