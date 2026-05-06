El Gobierno reconoció que todavía no transfirió fondos para los hospitales universitarios

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que todavía no se transfirieron fondos a los hospitales universitarios, según informó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. El dirigente aseguró que la respuesta oficial llegó “un mes después” de haber presentado el reclamo formal.

A través de sus redes sociales, Yacobitti difundió la documentación enviada por la Subsecretaría y vinculó la respuesta con la reciente conferencia de prensa realizada por médicos de la UBA en las escalinatas del Hospital de Clínicas, donde denunciaron una crisis presupuestaria. “Llegó la respuesta reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios”, afirmó.

Según el documento oficial, los recursos destinados a hospitales universitarios están contemplados en el Presupuesto 2026, con una asignación cercana a los 80 mil millones de pesos, pero aún no fueron distribuidos entre las instituciones. Desde el área que conduce Álvarez explicaron que se encuentran “evaluando los criterios y parámetros” para realizar esa asignación.

El nuevo capítulo se suma al conflicto entre el Gobierno nacional y la UBA por el financiamiento del sistema de salud universitario. Desde la casa de estudios sostienen que, pese a la existencia de partidas específicas, no se giraron los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento operativo de los hospitales.

En ese sentido, Yacobitti también cuestionó que el funcionario haya difundido previamente planillas con transferencias bajo el concepto de “función salud”, sin incluir, según remarcó, los montos correspondientes a hospitales universitarios, que tienen una asignación diferenciada.

Desde el Gobierno, en tanto, habían rechazado inicialmente las acusaciones y defendido la ejecución de fondos. En publicaciones en redes sociales, Álvarez sostuvo que las transferencias en materia de salud se realizaron “en tiempo y forma”, aunque la documentación posterior reconoce que aún no se distribuyeron los recursos específicos para hospitales universitarios.

El reclamo universitario se produce en la antesala de una nueva marcha federal prevista para el 12 de mayo en Plaza de Mayo. Docentes, no docentes y estudiantes exigirán la ejecución de los recursos previstos para el sistema y la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, aún pendiente.

Mientras tanto, desde los hospitales universitarios advierten que la falta de fondos compromete la continuidad de la atención. Durante la conferencia de prensa, directores médicos señalaron que en los primeros meses del año no recibieron transferencias para gastos operativos y alertaron sobre el impacto que esto podría tener en el sistema de salud público.

Con información de la agencia NA