Universitarios preparan una nueva marcha federal ante la negativa de Milei de pagar $2,5 billones

Una nueva marcha federal universitaria busca poner en jaque al gobierno de Javier Milei, que se niega a pagar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como estipula la ley de financiamiento aprobada en dos oportunidades por el Congreso y como ordenó la Justicia en diversos fallos recientes. En medio de días de paros, clases públicas y acciones gremiales, este martes está en agenda una reunión entre los sindicatos y rectores universitarios para definir la fecha de una nueva movilización. Sería la cuarta marcha federal bajo la gestión libertaria.

La fecha de la protesta sería durante la primera quincena de mayo, según supo elDiarioAR de fuentes universitarias. El reclamo puntual es la demora de seis meses por parte del Gobierno en cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue votada por el Congreso, vetada por el Presidente y luego aprobada por dos tercios de los legisladores de ambas cámaras. El caso llegó a la Justicia y ya dos fallos judiciales –en primera instancia y en Cámara– le impusieron a Milei que la implemente.

En las últimas horas trascendió de fuentes oficiales que la ley no se puede cumplir “por falta de financiamiento”. Y en paralelo el oficialismo operó en la Cámara de Diputados para avisar que quiere impulsar un proyecto alternativo, aunque todavía no tiene los votos necesarios para que avance. El proyecto libertario implica una actualización salarial y presupuestaria menor a la establecida por la ley vigente y establece nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades.

La normativa vigente –aunque en la práctica no se cumple– establece que los salarios universitarios deberían recomponerse tomando como punto de partida diciembre de 2023. En cambio, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone una suba gradual de los sueldos básicos para docentes y no docentes, con incrementos del 4,1% en marzo de 2026, otro tramo igual en julio y un último ajuste en septiembre. Además, si bien conserva la convocatoria a paritarias trimestrales, elimina la cláusula que garantizaba que cada actualización mensual no pudiera ubicarse por debajo de la inflación informada por el INDEC.

Desde hace semanas las universidades atraviesan paros y distintas modalidades de fuerza. Este lunes comenzó en la UBA la sexta semana de lucha con clases públicas, semaforazos, abrazos, cartelazos, y un paro activo. “Vamos por una nueva marcha federal universitaria para la primera semana de mayo”, anunció la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). A su vez, desde la CONADU Histórica anunciaron que habrá paros durante la semana próxima (del 27 de abril al 2 de mayo) y que habrá movilizaciones, clases públicas y acciones en todo el país. “Milei no sos rey, cumplí la ley”, cuestionaron desde la CONADU.

“Nuestros salarios y condiciones laborales y de vida son cada vez más precarios. Lejos de eso, el gobierno intenta ganar tiempo con procedimientos judiciales y colocar una reforma de la ley a la baja, tal cual se conoció en febrero. Los trabajadores que defendemos la universidad seguimos con medidas de fuerza para esta semana con todas las acciones que sean resueltas en las sedes”, denunciaron desde AGD-UBA.

“Nosotros vamos a iniciar todas las acciones legales que están a nuestro alcance si el gobierno no cumple la ley. Contra todos los funcionarios que sean responsables. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que, si el gobierno efectivamente no cumple el fallo de la ley y no paga la ley de financiamiento universitario, volvamos a salir a todas las plazas, a todas las calles de la Argentina”, advirtió por su parte el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El dirigente radical buscó tender un puente con la Casa Rosada y pidió una mesa de diálogo. El Gobierno, mientras tanto, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a cumplir la ley. El máximo tribunal no tiene fecha para tratar ese recurso. Mientras tanto, las universidades se preparan para una nueva marcha federal en mayo.

MC