Día Mundial de la Creatividad y la Innovación: ¿por qué se celebra el 21 de abril?

El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación se conmemora cada 21 de abril, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar el valor de las ideas y su capacidad de generar cambios en distintos ámbitos de la vida.

La creatividad es una habilidad clave que permite encontrar soluciones originales a problemas cotidianos y desafíos complejos. En combinación con la innovación, se convierte en un motor fundamental para el desarrollo tecnológico, económico y social, impulsando avances en áreas como la ciencia, la educación, la industria y la cultura.

En un mundo en constante transformación, la capacidad de adaptarse, pensar de manera diferente y generar nuevas propuestas resulta cada vez más necesaria. Empresas, gobiernos y organizaciones promueven entornos que estimulen la creatividad como una herramienta para enfrentar los desafíos actuales.

La jornada también busca fomentar la educación en habilidades creativas desde edades tempranas, así como promover espacios donde las ideas puedan desarrollarse y convertirse en proyectos concretos. La innovación no solo está vinculada a grandes avances tecnológicos, sino también a pequeñas soluciones que mejoran la vida cotidiana.

Cada 21 de abril, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación invita a reflexionar sobre el poder de las ideas y su impacto en la construcción de un futuro más dinámico, inclusivo y sostenible.

NB