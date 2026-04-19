Un ajuste descarnado en la salud pública

“No tiene sentido vivir así”, le dijo Gastón Arcuchín, un jubilado de 72 años a León Nicanoff en esta nota que elDiarioAR publica hoy. Su historia es la de los miles de jubilados que viven con la mínima, $450.000 y una obra social que está al borde del colapso con menos cobertura, menos atención y más deudas.

En un comunicado conjunto, las dos CTA advirtieron este viernes que el PAMI está a un paso del “colapso sanitario” provocado por la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar allí su “motosierra”, en particular, el recorte del programa Remediar y la reducción del 50% en los honorarios que reciben los profesionales de la obra social que atiende a casi 6 millones de personas, la más grande del país.

La situación del PAMI, que estalló esta semana con el paro de 72 horas que llevaron adelante los médicos de cabecera, es quizás la muestra más extrema del estado de la salud pública en Argentina desde la llegada del gobierno libertario. Pero no es la única. Este martes, la periodista Emilse Pizarro publicó en su cuenta de X un cuadro detallando año a año, mes a mes, gran parte de los recortes que sufrió la salud desde febrero de 2024, apenas dos meses después de la asunción de Milei.

Es un cuadro minucioso pero el ajuste es tan grande que sigue siendo incompleto. Aquí mismo hemos contado sobre la falta de vacunas que vienen denunciando en distintas provincias y que dejan sin cobertura para enfermedades como la gripe, varicela, VPH o COVID pediátrico.

Un relevamiento que la Red Federal de Periodismo da cuenta que la cantidad de preservativos entregados por el Ministerio de Salud a lo largo de 2025 fue cero. Sí, no se entregó un sólo preservativo, eso a pesar de que el acceso a este medio de protección sexual y reproductivo está garantizado por la La Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

En paralelo, el último Boletín Epidemiológico Nacional del mismo Ministerio da cuenta de un aumento del 75,6% respecto a 2022 de los casos de sífilis en Argentina.

El mismo informe de la Red, señala que los recortes del Plan Remediar –que debería garantizar el acceso a medicamentos básicos– van del 38% al 100% en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes y Jujuy.

El ajuste en salud tiene consecuencias concretas. A contramano de la tendencia mundial, en Argentina la tasa de mortalidad infantil aumentó 0,5 puntos en 2024. Es la primera vez desde 2002.

No hay registros de que en los más de dos años de gobierno el Presidente haya recorrido un centro de salud público, descontando la vez que visitó un hospital de campaña en Bahía Blanca, luego del temporal. Para alguien como Javier Milei –o sus ministros–, criado en una familia de clase media, el contacto con un hospital público no es algo menor. No se trata de una foto de ocasión, un paso fugaz. Es, más bien, la oportunidad de tomar contacto con aquello que se desconoce, ver sin filtro las salas de camas repletas, los pasillos abarratodos de camillas, las esperas infinitas, la posibilidad de sentir los olores, ver las caras y escuchar las voces.

Javier Milei sigue recortando donde no hay más que recortar y sin siquiera haber visto en persona las consecuencias de su motosierra.

MG