Pérez Esquivel: “Sin rebeldía seremos dominados, sometidos y colonizados por irresponsables totales como Trump y Milei”

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y referente de la lucha por los derechos humanos, compartió esta semana con sacerdotes católicos, representantes de otras religiones y activistas una protesta de “ayuno y oración” contra las “políticas antisociales del presidente” Javier Milei frente a la Casa Rosada.

Un grupo conformado por 'curas villeros', pastores protestantes, feligreses y dirigentes de organizaciones sociales llevan desde el pasado martes en esta protesta pacífica sin ingerir alimentos y durmiendo a la intemperie, en la Plaza de Mayo.

A sus 94 años, Pérez Esquivel los visita todos los días durante varias horas. “Milei es la parte negativa de toda una situación en la que se desconocen los derechos de los pueblos y se privilegia el capital financiero”, dijo el ganador del Nobel de la Paz en 1980 por denunciar los crímenes y las desapariciones forzadas en plena dictadura cívico-militar.

De pie con su bastón, Pérez Esquivel afirmó que “una protesta no violenta como esta es la rebelión de la conciencia”. También fue más allá y disparó: “Sin rebeldía seremos dominados, sometidos y colonizados en manos de unos irresponsables totales como lo son Donald Trump y Milei”.

Por la noche, este grupo autodenominado “encuentro ecuménico”, realiza una oración compartida, bebe mate o té y se refugia, con sus abrigos y sacos de dormir, bajo el pórtico de la Catedral, en la misma Plaza de Mayo.

Milei gobierna con “crueldad, odio y ninguneo al que piensa distinto”

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira, quien ejerce el sacerdocio en barrios pobres del AMBA, afirmó que este ayuno es, para quienes pueden hacerlo, una huelga de hambre que denuncia “la crueldad del Gobierno”.

“Elegimos esta forma de protesta porque en la tradición judía y cristiana el ayuno es importante. Es compartir el pan con el hambriento y es defender al huérfano y a la viuda. Esto es un acto de lucha y de búsqueda de justicia social”, argumentó.

Milei gobierna con “crueldad, odio y ninguneo al que piensa distinto”, por lo que el ayuno y la oración representa “un granito más para denunciar que esto es inhumano”, dice el cura villero, al agregar que “si la oración es andar mirando para arriba y una relación unipersonal con Dios, no sirve para nada”.

Para Castro, Milei representa al diablo

Junto a Olveira están el pastor menonita Luis María Alman Bornes y el dirigente social Esteban “Gringo” Castro, quienes combaten el frío y el ayuno con mate y conversaciones con aquellos que los visitan cada día, como sindicalistas, políticos opositores y curiosos.

Según Castro, Milei representa al diablo. “Él está alineado con el transhumanismo, con Palantir (empresa tecnológica de Peter Thiel), con la guerra, con la fragmentación social. Está posicionado, desde el punto de vista de mi fe católica, del lado del demonio”, dijo.

A pesar de la hipertensión y la diabetes, Castro se mantiene en la protesta, que es custodiada por oficiales de la policía.

Si bien Milei ha expresado su predilección por la fe judía, el activista social reconoció que es difícil conocer la religiosidad del presidente: “Lo vi una vez entrar a una iglesia y persignarse al lado de la vicepresidenta. Lo vi en el Muro de los Lamentos (en Jerusalén) y habla de las 'fuerzas del cielo'. No sé qué es la fuerza del cielo, no hay una definición. Yo creo que, como es el demonio, toma todo lo que puede y desde ahí golpea”.

Con Madres

En medio de turistas y estudiantes que acuden al centro de la ciudad para visitar museos y edificios colindantes, este encuentro ecuménico causa curiosidad. El jueves coincidió con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, una de las formas más tradicionales de protesta pacífica, quienes siguen reclamando justicia y memoria por sus hijos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

Con información de la agencia EFE