El Gobierno paralizado ante la muerte del Indio: la oposición presionó para que se lo vele en el Congreso, pero Menem se negó

La presión se hace cada vez mayor y el Gobierno no logra tomar una definición sobre la organización del velatorio público del Indio Solari. La oposición, en línea con lo que pide la familia del músico, comenzó a presionar para que se lleve a cabo en el Congreso de la Nación. Piden abrir las puertas de la Cámara de Diputados para que la gente pueda ir a despedirse en persona, como ya sucedió con Sandro, Mercedes Sosa y Leonardo Favio. Pero Martín Menem se negó: alegó que no estaban dadas las condiciones de Seguridad y cerró las puertas de la Cámara de Diputados.

Es una situación incómoda para La Libertad Avanza, que sospecha que un velatorio público al Indio Solari no será un evento amigable para con Javier Milei. Temen que la situación se desmadre y que el operativo de Seguridad no pueda controlar a la multitud que vaya a despedirlo. “Acordate lo que pasó con Diego. Y con el Indio vas a tener un público más heavy”, desliza, cauto, un dirigente de peso que está dialogando con el Gobierno.

A diferencia de la muerte de Diego Maradona, en 2020, la posibilidad de hacerlo en Casa Rosada está totalmente descartada, por lo que se están analizando otras opciones. Se baraja, incluso, la posibilidad de hacerlo en Tecnópolis. El gobierno bonaerense, que conduce Axel Kicillof, se puso en contacto con la familia del Indio Solari y le hizo saber que ponía el Estado provincial a disposición para organizar lo que quisieran. La familia, sin embargo, prefiere otra cosa: prefiere organizar el homenaje en el Congreso de la Nación.

Los encargados de elevar el pedido fueron los diputados de Unión por la Patria, que enviaron una carta a la Presidencia de la Cámara de Diputados proponiendo que se pusiera a disposición el Congreso para realizar una ceremonia de despedida y un velatorio. “El Congreso de la Nación abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria. Sin distinciones políticas, porque el Congreso es la casa de todos los argentinos y las argentinas”, explicó Cecilia Moreau, cuando tuiteó la nota enviada a Martín Menem.

Menem, sin embargo, dilató la respuesta, a la espera de un informe de Seguridad. Y, cuando llegó, hizo un anuncio sorpresivo: el Congreso no contaba con “las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”. Aludiendo problemas de logística y de Seguridad, mandó sus condolencias a la familia, aseguró que el Gobierno se ponía a disposición, pero advirtió que la Cámara de Diputados no podía garantizar la seguridad del homenaje.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados.

Javier Milei lo retuiteó. Fue lo único que publicó en todo el día respecto a la muerte del Indio Solari. En el resto del bloque libertario, mientras tanto, predominaba el silencio. Sin bajada oficial del Presidente, ninguno se animaba a pronunciarse públicamente sobre el tema. Solo algunos dirigentes marginales, como Fernando Iglesias, que de provocador en la Cámara de Diputados ascendió a provocador en la Embajada ante la Unión Europea, salió a ironizar sobre la posibilidad de llevar a cabo un homenaje al Indio en el Congreso. “La locura es total”, tuiteó, desde Europa.

Poco después del mensaje de Menem, sin embargo, la familia del Indio Solari publicó un comunicado confirmando que el sábado se llevará a cabo un homenaje público para todos aquellos y aquellas que quieran despedir al artista. Solo les falta encontrar el lugar.

MCM/MG