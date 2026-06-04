Cabo Verde, el país más pequeño en un Mundial: la historia detrás del debut de los Tiburones Azules

La Copa del Mundo de 2026 contará con un debutante muy especial. Cabo Verde, una pequeña nación insular situada frente a las costas de África occidental, disputará por primera vez un Mundial y lo hará rompiendo varios récords. Con solo 4.033 kilómetros cuadrados de superficie, se convertirá en el país más pequeño por territorio en participar en la máxima competición del fútbol, superando a Trinidad y Tobago, que ostentaba hasta ahora ese récord.

El logro resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta la dimensión del país. Formado por diez islas y con una población cercana a los 600.000 habitantes, Cabo Verde será también la tercera selección con menos poblacion que alcanzaron un Mundial. Solo Islandia, cuando debutó en Rusia 2018, y Curaçao, que debuta también en este Mundial, tienen menos poblacion.

Una de las caracteristcias más llamativas de la población de Cabo Verde es su tradición de emigrar. Se calcula que viven más caboverdianos fuera del archipiélago que dentro de él. Desde hace décadas, miles de familias emigraron a países como Portugal, Países Bajos o Francia, creando comunidades muy numerosas repartidas por todo el mundo. Esa emigración también tuvo un reflejo directo en el fútbol.

Gran parte de los futbolistas que llevaron a los llamados Tiburones Azules hasta el Mundial nacieron o crecieron fuera del país. Muchos se formaron en academias europeas y desarrollaron sus carreras en ligas profesionales de Portugal, Francia o los Países Bajos antes de decidir representar a la tierra de sus padres o abuelos.

Una gran evolucion que los llevó al Mundial

La evolución futbolística de Cabo Verde fue muy rápida. La federación nacional se fundó poco después de la independencia del país, conseguida el 5 de julio de 1975 tras casi cinco siglos de dominio portugués. Durante muchos años, la selección fue una de las más modestas del continente africano y apenas tenía presencia internacional.

El crecimiento comenzó a hacerse visible a partir de la década de 2010. Las clasificaciones para la Copa Africa comenzaron a ser cada vez más habituales y el equipo empezó a competir de igual a igual con algunas de las selecciones más potentes del continente. Y lo que parecía una utopia terminó convirtiéndose en una realidad histórica con la clasificación para su primer Mundial.

Y aquí hay que hablar de la figura de Pedro Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, ya que fue clave en todo este proceso. El actual seleccionador conoce mejor que nadie lo que significa vestir la camiseta nacional. Antes de ocupar el banquillo fue jugador y capitán del combinado caboverdiano. Tras asumir el cargo hace seis años, lideró el proyecto y le dio continuidad hasta alcanzar el mayor éxito de su historia.

La clasificación tiene además un valor simbólico especial: la certificación del billete para el Mundial llegó justo 100 días después de que Cabo Verde celebrara el 50 aniversario de su independencia, cuando le ganaron 3-0 a Esuatini. Además, se verá las caras en su debut contra España, ya que cayó en el Grupo H junto a Uruguay y Arabia Saudí. Sin duda, un partido para la historia.

El plantel de Cabo Verde