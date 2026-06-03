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Una a una, las camisetas titulares y alternativas de las 48 selecciones del Mundial 2026

  • La Copa del Mundo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá es la más numerosa de la historia. Cada seleccionado elige cuidadosamente su uniforme para representar al deporte de su país. Allí, en la tela, juegan las tradiciones, los símbolos, las banderas, los colores, la moda y algo para contar. Acá, las camisetas que utilizarán los combinados nacionales en la búsqueda del título.

Mundial 2026

Una a una, las camisetas titulares y alternativas de las 48 selecciones del Mundial 2026
3 de junio de 2026 12:23 h

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El Mundial de 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos entre tres países anfitriones. Antes incluso de que ruede el balón, sin embargo, ya existe una competición paralela en marcha. En ella no cuentan los goles ni las clasificaciones, sino la capacidad de cada selección para contar una historia propia a través de una camiseta. Las equipaciones del torneo muestran hasta qué punto el fútbol se convirtió también en una plataforma para proyectar cultura, memoria e identidad nacional ante una audiencia global.

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