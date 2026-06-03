Una a una, las camisetas titulares y alternativas de las 48 selecciones del Mundial 2026
- La Copa del Mundo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá es la más numerosa de la historia. Cada seleccionado elige cuidadosamente su uniforme para representar al deporte de su país. Allí, en la tela, juegan las tradiciones, los símbolos, las banderas, los colores, la moda y algo para contar. Acá, las camisetas que utilizarán los combinados nacionales en la búsqueda del título.
Mundial 2026Una a una, las camisetas titulares y alternativas de las 48 selecciones del Mundial 2026
El Mundial de 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos entre tres países anfitriones. Antes incluso de que ruede el balón, sin embargo, ya existe una competición paralela en marcha. En ella no cuentan los goles ni las clasificaciones, sino la capacidad de cada selección para contar una historia propia a través de una camiseta. Las equipaciones del torneo muestran hasta qué punto el fútbol se convirtió también en una plataforma para proyectar cultura, memoria e identidad nacional ante una audiencia global.
Qatar
Qatar
Senegal
Senegal
Portugal
Portugal
Paraguay
Paraguay
Panamá
Panamá
Túnez
Túnez
Turquía
Turquía
Suecia
Suecia
Sudáfrica
Sudáfrica
Suiza
Suiza
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Uruguay
Uruguay
Argelia
Argelia
Alemania
Alemania
Uzbekistan
Uzbekistan
Australia
Australia
Austria
Austria
Argentina
Argentina
Bélgica
Bélgica
Bosnia
Bosnia
Chequia
Chequia
Brasil
Brasil
Canadá
Canadá
Cabo Verde
Cabo Verde
Colombia
Colombia
Curazao
Curazao
Corea del Sur
Corea del Sur
Congo
Congo
Costa de Marfil
Costa de Marfil
Croacia
Croacia
Ecuador
Ecuador
España
España
Egipto
Egipto
Escocia
Escocia
Estados Unidos
Estados Unidos
Inglaterra
Inglaterra
Francia
Francia
Irak
Irak
Haití
Haití
Ghana
Ghana
Marruecos
Marruecos
Jordania
Jordania
Japón
Japón
México
México
Irán
Irán
Noruega
Noruega
Países Bajos
Países Bajos
Nueva Zelanda
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