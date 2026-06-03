Una a una, las camisetas titulares y alternativas de las 48 selecciones del Mundial 2026

El Mundial de 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos entre tres países anfitriones. Antes incluso de que ruede el balón, sin embargo, ya existe una competición paralela en marcha. En ella no cuentan los goles ni las clasificaciones, sino la capacidad de cada selección para contar una historia propia a través de una camiseta. Las equipaciones del torneo muestran hasta qué punto el fútbol se convirtió también en una plataforma para proyectar cultura, memoria e identidad nacional ante una audiencia global.